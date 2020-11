Adesso Crisanti vuole 'spiarci': "Per tracciare usiamo Google"

Il sistema di tracciamento dei contatti in Italia ormai è saltato. I numeri sono troppo elevati per permetterne l'efficacia e la percentuale di controllo è diventata ormai poca cosa a fronte dei 30mila nuovi casi che si registrano giornalmente. Per questo, secondo il virologo Andrea Crisanti, bisognerebbe ricorrere ad altri mezzi, in grado di monitorare i movimenti delle persone. E qui entra in gioco Google.

Il servizio di contact tracing ormai " non ha più senso con i numeri attuali di diffusione del contagio. La percentuale di controllo è ormai così bassa che diventa insignificante" , tanto che attuare o meno il sistema di tracciamento "cambia poco". "L'attività di tracciamento - spiega Crisanti in un'intervista al Corriere della Sera- è molto utile solo in due fasi dell’epidemia: all’inizio, quando si vuole evitare che il virus dilaghi, e nel periodo di risoluzione, quando si vuole consolidare il risultato raggiunto ". Ma ora, con numeri di contagi così elevati, il tracciamento non basta più: " Ora conviene fare un monitoraggio dei flussi, dei movimenti delle persone fra regioni e un monitoraggio dei luoghi e delle ore di assembramento ", suggerisce il virologo. Si tratta, però, di dati che non sono nelle disponibilità della collettività.

Come fare allora? " Bisognerebbe chiederli a chi li ha ", spiega Crisanti. Cioè i "giganti del web", da Google a Facebook, fino a Instagram e Whatsapp, che conoscono in tempo reale la posizione di chi usa questi social attraverso il proprio smartphone. Il virologo spiega come potrebbe funzionare un monitoraggio di questo genere: " Banalizzo, se io so che in una certa area è a rischio, posso vedere i movimenti di tutte le persone, che siano contagiate o meno, di quella zona, chessò, lavoratori che magari si spostano in un’altra città, e in questo modo riesco a individuare potenziali cluster. Le possibilità del sistema sono enormi ". La banca dati di Google, quindi, dovrebbe essere messa a disposizione, perché " i dati in movimento di milioni di persone potrebbero servire a contenere l’epidemia ".