L'aereo sulla palazzina: l'inferno a Milano

Articolo in aggiornamento

Un aereo Pilatus Pc-12 è precipitato a Milano, in via Marignano, al confine con San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana. Il velivolo è caduto vicino a un parcheggio multipiano, su una palazzina fortunatamente disabitata, provocando un rogo che ha coinvolto la struttura e le auto sottostanti.

I soccorsi sono sul posto. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un volo privato partito da Linate con destinazione la Sardegna e con a bordo 8 persone. Non ci sarebbero superstiti nello schianto, morti il pilota e tutti e 7 i passeggeri ma nessun altra persona risulta essere coinvolta. A bordo dell'aereo anche un bambino. " Ho sentito i vetri delle finestre tremare. Ho aperto la finestra e come nei film, ho visto una grande colonna di fumo alzarsi. E ho chiamato i soccorsi ", ha spiegato Giuseppe, un ragazzo che abita poco distante.

" Raga sto tremando, non avete idea. Stavo aspettando il pullman a San Donato (Milano) per tornare a Roma e si è tipo schiantato un aereo (?) davanti a noi, un botto assurdo, che paura ", ha scritto, invece, Edoardo su Twitter condividendo un video dell'incidente. In circa due ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio che si è generato nella struttura del cantiere Auto stazione, di proprietà del Comune di Milano.

" Siamo stati i primi ad accorrere sul posto. Ho visto il corpo di un bambino e quello di un'altra persona. È stato sconvolgente ", ha dichiarato Mina Ishak, titolare della pizzeria che si trova in via Marignano.