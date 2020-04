Africano dà in escandescenze alle poste, poi pesta i carabinieri

Storie di ordinaria follia quelle che si registrano su tutto lo Stivale in queste settimane di quarantena forzata. Questa volta è stato il turno di un cittadino africano di 40 anni residente a Perugia che, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Umbria 24, è finito in manette con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina intorno alle 11 l'africano si trovava in coda presso l'ufficio postale sito nei pressi della stazione ferroviaria Fontivegge quando ad un certo punto, per cause ancora ignote agli investigatori, avrebbe iniziato ad inveire contro tutti ed a dare letteralmente di matto. Spaventato per le potenziali conseguenze che avrebbe potuto dare questo comportamento alquanto anomalo un solerte impiegato allo sportello ha deciso di chiamare immediatamente il 112, prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

L'arrivo di una gazzella dei carabinieri però, anzichè riportare l'africano a più miti consigli, lo ha innervosito ulteriormente, al punto che il soggetto particolamente nervoso ha colpito con un violentissimo pugno in pieno volto uno dei militari, facendolo crollare a terra. Gli altri due uomini in divisa hanno così tentato di immobilizzarlo, riuscendo nel tentativo dopo una colluttazione nella quale anche loro hanno riportato ferite più lievi rispetto a quelle del loro collega, finito al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni.

Il 40enne era già stato denunciato nei giorni scorsi non solo perchè si era ben guardato dal rispettare le norme anti contagio attualmente vigenti nel nostro Paese ma anche perchè sorpreso da un operatore dell'agenzia "One" a sottrarre l'energia elettrica condominiale con una prolunga che finiva dritta nel suo appartamento, che l'uomo di colore occupava senza pagare l'affitto.