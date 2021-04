Aifa, ecco il rapporto sui tre vaccini con tutte le segnalazioni

Sono 46.237 le segnalazioni avverse raccolte dall'Aifa su un totale di oltre nove milioni di dosi somministrate ( 9.068.349) dei tre vaccini attualmente in uso in Italia, cioè Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Il periodo è compreso dal giorno del V-day, il 27 dicembre 2020 al 26 marzo 2021.

Cosa dice il terzo Rapporto

Per una corretta informazione ai lettori, il rapporto completo è allegato in fondo al pezzo mentre cliccando qui potrete consultare il comunicato stampa diramato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. C'è da dire, innanzitutto, che il 92,7% delle segnalazioni sono riferite ad eventi non gravi (tasso di segnalazione è pari a 510 ogni 100mila dosi) come dolore in sede di inieizione, astenia, stanchezza e dolori muscolari. Le segnalazioni gravi, invece, riguardano il 7,1% del totale con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100mila dosi e indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (se prima o seconda) e dal possibile ruolo della vaccinazione (se causa diretta o meno).

Pfizer al primo posto

Potrebbe sembrare una sorpresa ma non lo è, semplicemente il vaccino americano Comirnaty (il nome di Pfizer) è al primo posto con le segnalazioni di eventi avversi (81%) perché il più utilizzato nella campagna vaccinale (68% delle dosi somministrate). Ci si potrebbe chiedere: ma perché non se ne parla? Semplicemente perché tutte le segnalazioni riportate riguardano eventi che si sono risolti senza trombosi e senza eventi tragici. In aumento, invece, le segnalazioni per il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca (17%) a seguito, anche qui, di un suo maggior utilizzo mentre all'ultimo posto c'è Moderna (2% di segnalazioni) perché è il meno utilizzato dei tre (soltanto il 5% di dosi somministrate). Nell'87% dei casi, i segnali di malessere insorgono lo stesso giorno o quello successivo ed i più comuni sono febbre, cefalea, dolori muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea, in linea con le informazioni note sui vaccini finora utilizzati in Italia.

Casi fatali

" Al 26 marzo 2021, sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza complessivamente 102 segnalazioni con esito “decesso”, di cui 2 duplicati che sono stati esclusi dall’analisi, per un tasso di segnalazione di 1,1 casi ogni 100.000 dosi somministrate. Il 53,9% dei casi riguarda soggetti di sesso femminile e il 42,2% soggetti di sesso maschile (l’informazione sul sesso non è presente nel 3,9% dei casi, n. 4) ", si legge sul Rapporto dell'Aifa. L’età media dei decessi è di 81,4 anni (range 32-104 anni) e l’80% dei casi si è verificato in persone di età superiore ai 75 anni. Tra questi, come si osserva sulla tabella all'interno del report, 76 casi hanno riguardato il vaccino Pfizer e 12 entrambi i vaccini di Moderna e AstraZeneca. Il tasso di mortalità è di 1,1 su 100mila dosi di Pfizer, 2,8 su 100mila dosi di Moderna e 0,7 su 100mila dosi di AstraZeneca, a "sorpresa" all'ultimo posto in questa classifica.

Gli eventi tromboembolici

Un apposito approfondimento è dedicato agli eventi tromboembolici dopo la somministrazione di Vaxzevria (AstraZeneca). " Si sono verificati, entro 2 settimane dalla vaccinazione, dei casi molto rari di trombi associati a bassi livelli di piastrine nel sangue. Su un totale di 62 casi inseriti in Eudravigilance in Italia sono stati segnalati 7 casi (con due decessi) di trombosi dei seni venosi intracranici (CSVT) fino al 22 marzo 2021 e 4 casi (con due decessi) di trombosi di più vasi sanguigni in sede atipica sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea ", scrive l'Aifa. " L’approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni è condotto con il supporto di un 'Gruppo di Lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-COVID-19', costituito da alcuni dei massimi esperti nazionali di trombosi ed emostasi. Gli eventi avversi non noti sono oggetto di continuo approfondimento a livello nazionale ed europeo", aggiunge.

Nesso causa-effetto

A fronte dei casi in cui si è stabilito il nesso causa-effetto tra vaccinazione e rare forme trombotiche, l'Aifa sottolinea come " questo tipo di analisi è indicativa della 'forza' statistica della correlazione temporale fra un evento e la somministrazione di un medicinale e non fornisce informazioni dirette sul nesso di causalità, che richiede necessariamente una valutazione clinica dei singoli casi ". In pratica, in molti casi le trombosi si sarebbero verificate a prescindere, con o senza vaccinazione: per questo motivo è importante valutare singolarmente ogni caso ed è sbagliato collegare automaticamente il raro sintomo alla vaccinazione.

Tre distinzioni fondamentali

Qui, inoltre, è molto importante fare la distinzione fra le tre possibilità che possono accadere a seguito di una vaccinazione secondo quanto scritto dall'Aifa:

- " L’evento avverso è un qualsiasi episodio sfavorevole che si verifica dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino, ma che non è necessariamente causato dall’assunzione del farmaco o dall’aver ricevuto la vaccinazione ;

- " Una reazione avversa, invece, è una risposta nociva e non intenzionale a un farmaco o a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale con il farmaco o la vaccinazione stessa. Per distinguere, quindi, se siamo di fronte a un evento avverso o a una reazione avversa, dobbiamo valutare se è possibile risalire a una causa legata al prodotto medicinale. Non è sufficiente che l’evento si sia verificato a breve distanza dalla vaccinazione o dall’assunzione del farmaco ;

- " un effetto indesiderato è un effetto non intenzionale connesso alle proprietà del farmaco o del vaccino, che non è necessariamente nocivo ed è stato osservato in un certo numero di persone. Si tratta quindi di un possibile effetto noto, verificatosi nel corso del tempo e considerato accettabile ".

"Non esiste il rischio zero"