"Mai sesso davanti a Diana". Alessia Pifferi scrive ancora dal carcere

" Non ho mai fatto sesso davanti alla bambina ". Alessia Pifferi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, - avrebbe lasciato morire di stenti la figlioletta di 18 mesi, Diana, abbandonandola per 6 giorni in un appartamento alla periferia di Milano - nega di aver mai avuto rapporti sessuali (anche occasionali) in presenza della bambina. La 37enne, indagata assieme a un 56enne con l'ipotesi di reato per corruzione di minorenne, ha scritto e inviato una lettera alla redazione di un programma televisivo: " Mi sento vuota e spenta . - le sue parole - Mi sento vuota e spenta ".

L'interrogatorio di Alessia Pifferi

Ieri (venerdì 4 novembre), Alessia Pifferi ha risposto alle domande dei pm circa l'eventualità di un coinvolgimento della piccola Diana nelle relazioni occasionali intrattenute con uomini conosciuti sui social. La 37enne, difesa dagli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, ha negato di aver avuto rapporti sessuali, talvolta a pagamento o in cambio di un regalo, in presenza della figlioletta. Come ben ricorda Il Giorno, dal telefono sequestrato alla donna nel corso delle indagini, è emersa una chat intercorsa con il 56enne indagato per corruzione di minorenne. " Voglio baciare anche Diana ", avrebbe scritto l'uomo; " Lo farai ", sarebbe stata la risposta di Alessia Pifferi. Circostanza che aveva indotto gli inquirenti a ventilare l'ipotesi di abusi sessuali sulla piccina. La donna, però, ha respinto con tono fermo le accuse: " mai sesso davanti alla bambina ".

La lettera