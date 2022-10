Diana, morta di stenti. Ecco cosa le aveva dato la madre Alessia Pifferi

Alla piccola Diana, la bimba morta di stenti nel Milanese, sarebbero state fatte assumere benzodiazepine. Lo apprende l'agenzia stampa Ansa in merito agli accertamenti medico legali disposti dalla Procura del capoluogo lombardo nell'amibito dell'inchiesta a carico di Alessia Pifferi, in carcere dallo scorso 21 luglio con l'accusa di omicidio volontario aggravato. L'esito della consulenza autoptica sarà depositata formalmente nei prossimi giorni.

La morte della bimba

La piccola Diana, di quasi 18 mesi, è morta di disidratazione e stenti dopo essere stata abbandonata dalla madre, Alessia Pifferi, nella sua culletta per circa sei giorni. Fu proprio la 37enne ad allertare i soccorsi quando, di ritorno dal lungo weekend trascorso con il fidanzato, a Leffe, in provincia di Bergamo, trovò la figlioletta senza vita. Sul posto intervenerro un'almbulanza del 118 e gli agenti della Squadra Mobile di Milano diretta da Marco Calì. Per la piccina non ci fu nulla da fare. Pochi giorni dopo, la donna fu arrestata e trasmessa presso il carcere di San Vittore con l'ipotesi di reato per omicidio. Nel frattempo, gli investigatori repertarono nell'appartamento di via Parea, a Ponte Lambo (Milano), il biberon della bimba e un flacone vuoto per tre quarti di "En", un farmaco contenente benzodiazepine.

Gli accertamenti medico legali