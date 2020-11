Alluvione a Crotone. Il sindaco: "Non uscite di casa"

Fra le sette e le otto di questa mattina a Crotone e provincia sono caduti circa 200 millimetri d'acqua. E gli effetti si sono visti. Strade completamente allagate, voragini, piani bassi, scantinati e garage invasi dall'acqua. Vigili del fuoco e protezione civile impegnati allo stremo per rispondere alle chiamate di aiuto. Il lungomare della città si è trasformato in un fiume d'acqua, con la spiaggia completamente invasa dalle onde.

In alcune zone è saltata la corrente elettrica. Colpita soprattutto la periferia della città ma anche parte del centro, con fango e detriti che hanno sommerso moltissime auto in sosta. In una strada si è aperta una enorme voragine. Interrotta per una frana anche la strada statale 106 fra Torre Melissa e Strongoli: soccorsi gli automobilisti che erano rimasti intrappolati nelle loro auto.

Più di 50 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco a #Crotone per il #maltempo che da ieri sera ha ha causato allagamenti e danni d’acqua. Esondato il torrente Esaro in loc. Trafinello, nessuna persona coinvolta. Squadre al lavoro #21novembre 11:00 pic.twitter.com/x8CxXNc1yj — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 21, 2020

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha riunito in seduta permanente il Centro operativo comunale di protezione civile per monitorare la situazione in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco. Tutti i cittadini sono invitati a restare a casa per motivi di sicurezza ma anche per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso. Per i crotonesi è tornato l’incubo della terribile alluvione che il 14 ottobre del 1996 provocò sei vittime e danni per milioni di euro. A rischio la partita Crotone-Lazio, in programma alle 15 di sabato.

"Situazione meteo in peggioramento - si legge sulla pagina Facebook del Comune -. È fondamentale restare a casa per la vostra sicurezza e per non ostacolare il lavoro di soccorso dei tecnici e operai comunali, degli uomini del comando polizia locale, della Protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, delle associazioni di volontariato di protezione civile che stanno operando sul territorio. Al momento non si registrano feriti. Il sindaco Voce da questa notte sta coordinando le operazioni di soccorso, in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e vigili del fuoco a seguito dell'eccezionale allerta che si è verificata".