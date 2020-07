Ancora uno sfregio degli antifà ai soldati italiani: vandalizzato il Monumento ai caduti di Cosenza

È l'ennesimo sfregio iconoclasta alla storia e ai morti del nostro Paese quello che è accaduto nella notte a Cosenza, dove il Monumento ai caduti della Prima guerra mondiale è stato barbaramente sfregiato dagli antifà. La vandalizzazione di uno dei simboli della città calabrese, situato nel centro del capoluogo, ha profondamente colpito i cittadini per il significato vile di questo atto. Come riporta il sito Quicosenza, questa mattina i cosentini si sono risvegliati con un'orrenda scritta realizzata sul fronte dell'altare del monumento. " Fanculo il patriottismo fascista ", si legge in rosso sul marmo del simbolo dedicati ai ragazzi che hanno dato la loro vita per combattere in nome dell'Italia.

Il monumento è stato realizzato tra il 1935 e il 1936, progettata da Palmi Nino Bagalà e scolpita dallo scultore Clemente Spampinato. Nella stele del monumento sono incisi sul marmo a imperitura memoria i nomi dei soldati caduti per la Patria mentre nelle lapidi alla base sono stati riportati alcuni passi dei documenti più importanti della Grande Guerra, come il proclama del Re Vittorio Emanuele alle truppe combattenti del 24 maggio 1914 oppure il proclama della vittoria del 4 novembre 1918. Negli anni sono stati aggiunti alla stele anche i nomi di alcuni partigiani caduti nel corso del secondo conflitto mondiale. A essere imbrattata dai vandali è stata è la lastra che riporta alcune frasi di Benito Mussolini. Non è determinabile con esattezza il numero di vittime della Prima guerra mondiale ma si stima che nei conflitti di confine morirono tra i 500mila e i 700mila soldati italiani. Giovani e giovanissimi che vennero mandati a combattere una guerra con scarsi armamenti e che non si tirarono indietro davanti al nemico, rendendo onore al Tricolore.