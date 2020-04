Antagonisti assaltano polizia: la follia nel cuore di Torino

Torino sta diventando una vera e propria bomba a orologeria. In queste ore iniziano a circolare in rete le immagini di quanto avvenuto in viale Giulio Cesare, dove le forze di polizia sono state aggredite in strada da parte degli antagonisti dopo l'intervento di una pattuglia per la denuncia di un furto.

Un intervento che ha scatenato il caos. Una cinquantina di antagonisti si è scagliata contro le forze dell'ordine intervenute dopo che a un anziano era stata strappata una collanina d'oro. Subito dopo, come confermato dalla questura del capoluogo piemontese, la pattuglia è stata soccorsa grazie all'intervento dei rinforzi, ma nel frattempo era già scoppiata una vera e propria mini rivolta. Con scontri tra polizia e antagonisti e arresti da parte degli agenti. Tutto perché gli antagonisti non volevano l'arresto dei due presunti scippatori, di cui per ora trapela solo l'informazione che non fossero italiani.

Come riportato da Tgcom, uno dei dimostranti che ha assaltato le forze dell'ordine ha accusato gli agenti di "diffondere il coronavirus". " Il virus lo hanno portato in giro loro. Ci stanno facendo ammalare, ci stanno ammazzando e non ci danno i soldi per sopravvivere. È ora di scendere in strada ".

Le immagini sono chiarissime e fanno capire la drammaticità dell'episodio. In una Torino deserta in cui gli agenti provano a controllare il rispetto delle ordinanze per la quarantena da coronavirus, i criminali continuano a imperversare cercando di controllare il territorio. Gli antagonisti da tempo hanno iniziato una vera e propria "operazione" di ronde all'interno della città. Ma la presunta lotta alla criminalità in realtà è una sfida per il controllo della zona.

" Torino è una bomba che sta scoppiando nelle mani inerte di Sindaco e Ministro. Qualcuno sta provando a controllare illegittimamente il territorio per permettere traffici illegali. Per questo i poliziotti vengano aggrediti in strada mentre cercano di far rispettare le norme sul coronavirus nel quartiere Aurora dove da giorni denunciamo assembramenti di immigrati ingiustificati. Inaccettabile il linciaggio subito da parte di frange di anarchici a cui abbiamo assistito oggi. Ancora peggio che gli agenti siano costretti ad andare via dopo gli arresti e prevalga la folla fomentata dagli anarchici " ha denunciato Augusta Montaruli, deputato torinese di Fratelli d’Italia.