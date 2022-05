Con un finto pacco deruba 100mila euro a un'anziana

Ancora una truffa ai danni di anziani. Questa volta si tratta di una donna 92enne di Genzano, comune dei Castelli Romani, vittima di un raggiro da parte di un uomo e una donna.

Nella tarda mattinata di sabato 30 aprile l'anziana, che vive da sola in un'abitazione nel centro della cittadina dei Castelli Romani, riceve una chiamata da un numero anonimo. Rispondendo la donna dall'altra parte della cornetta trova un sedicente direttore delle Poste che, con gentilezza, comunica alla vittima il transito in ufficio di un pacco proveniente dal nipote, di cui conosceva il reale nome. L'anziana, stranita, ha chiesto cosa contenesse ma il truffatore a quel punto si è appellato alla privacy, dicendo di non poter indagare sul contenuto e che per il ritiro bisognava pagare 6mila euro.

Raggiunta da una finta postina, complice del truffatore, l'anziana era alquanto scettica sul da farsi, ma a quel punto è stata tranquillizzata. La sedicente postina, infatti, le ha passato al telefono proprio il "nipote", che ovviamente non era lui. Mentre questi la distraeva al telefono, inventandole chissà quali fandonie, la complice, con la scusa di dover andare in bagno, si introduceva nell'abitazione derubando la vittima di 100mila euro in monili d'oro, oggetti d'antiquariato e pietre preziose.

Tornata in cucina, dove si trovava la 92enne, la "postina" ha consegnato il pacco ed è fuggita via con il bottino. L'anziana a quel punto ha richiamato il nipote, questa volta quello vero, dicendogli di aver pagato la consegna e solo in quel momento si è resa conto della truffa subita. Allertate le forze dell'ordine gli agenti sono prontamente arrivati sul posto e hanno accolto la denuncia ai danni dei due truffatori, ancora a piede libero.

Tra Roma e provincia negli ultimi giorni è stato raggirato un 78enne a cui sono stati rubati 18 mila euro. Due giorni prima, invece, nella tela del ragno era caduta un'anziana, convinta da un finto tecnico del gas a spostare in un'altra stanza 4 mila euro in contanti e altri 4 mila in monili d'oro. Soldi poi portati via dal falso operaio.