Spunta la "truffa delle monetine": come funziona (per non cascarci)

Raggirata con la "truffa delle monetine". Così un'anziana di 75 anni è stata derubata dei suoi effetti personali e della somma di 2mila euro da tre malviventi. Gli impostori sono stati arrestati dai carabinieri e messi in galera. " Mi hanno preso tutto, mi sono sentita impotente. Ringrazio i carabinieri che mi sono stati vicino ", ha raccontato Gabriella (la vittima) alle pagine del quotidiano La Nazione.

La truffa delle monetine

Un raggiro infimo, ordito per colpire gli anziani. Lo sa bene Gabriella, 75enne di Novoli, in provincia di Firenze, caduta nella trappola di tre truffaldini. Un giorno di qualche settimana fa, la donna si trova nel parcheggio del supermercato Conad di via Pistoiese, dove ha appena fatto la spesa, quando uno sconosciuto fa cadere delle monetine all'esterno della sua auto. Gabriella si distrae e non si accorge che, nel frattempo, un'altra persona ha aperto la portiera dal lato passeggeri per trafugare la borsa dalla vettura. Quando realizza di aver subito il furto è già troppo tardi: i manigoldi si sono già dileguati.

Il racconto

Scossa per l'accaduto, Gabriella corre subito in banca per bloccare la sua carta di credito. Purtroppo, però, i malviventi hanno già prelevato 2mila euro dal conto. Forse l’hanno spiata mentre pagava la spesa carpendole così il pin. " Mi sono sentita di colpo impotente - racconta - perché nella borsa che mi hanno preso aveva tutto. Il portafoglio, le chiavi di casa, il bancomat ". Ha dovuto comprare un telefono nuovo e cambiare la serratura di casa. Ma si è sentita coccolata e protezza dalle forze dell'Ordine: " Mi sono sentita accolta e tutelata , - dice - i carabinieri Stefano e in Marco mi sono stati vicini, mi hanno spiegata che prendono di mira i più deboli. E ieri mattina, dopo l’arresto di quei tre, sono stata subito richiamata per fare il riconoscimento. Voglio andare fino in fondo, spero proprio di essere chiamata in tribunale ".

L'arresto

I tre presunti responsabili della truffa sono stati intercettati mentre tentavano di raggirare un altro anziano nel parcheggio di un supermercato a Calenzano. Si tratta di tre cittadini peruviani: Richard Alexander Tello Zorogastua, 31 anni, Andres Linares Fernandez, 28, MiSael Agustin De La Colina Palomino, 29, difesi dall’avvocato Elisa Baldocci. I primi due si trovano in galera a Sollicciano e Prato; per De La Colina, invece, è stato disposto l'obbligo di dimora.