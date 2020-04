Anziana viene data per morta: è invece viva e vegeta

Una signora anziana di 92 anni, oltre a essere stata sospettata di essere la paziente zero nella Rsa San Raffaele di Sulmona, era anche stata data per morta. Per ben 3 giorni. La donna è invece viva e vegeta ed è ricoverata in buone condizioni all’ospedale di Chieti. Il tampone eseguito il 3 marzo a Bergamo era poi risultato negativo. Tutto è nato per un errore di comunicazione da parte dei vertici della casa di cura alla Asl, che ha poi chiesto scusa. Ma ripercorriamo cosa è realmente avvenuto.

I fatti

Lo scorso 8 marzo la donna, residente nella provincia di Teramo, era stata trasferita da Bergamo a Sulmona, comune in provincia de L'Aquila. In poche parole la 92enne aveva lasciato una delle province, quella Bergamasca appunto, maggiormente colpite dall’epidemia coronavirus, per raggiungere una struttura che, pochi giorni dopo il suo arrivo, si è trasformata in un focolaio. Con ospiti, pazienti e operatori infetti. La signora è quindi stata trasferita ancora, questa volta all’ospedale di Chieti. Ed è proprio qui che comincia l’equivoco.

Come riportato da La Stampa, il Dipartimento di prevenzione della Asl ha così spiegato cosa probabilmente è successo: “Ci siamo resi conto che siamo stati male informati. In questo periodo di grande emergenza le comunicazioni non sono sempre scritte, a volte arrivano verbalmente. In questo caso la notizia della morte della signora l’abbiamo ricevuta direttamente dal direttore sanitario della clinica privata”. L’anziana è così andata a finire nell’elenco delle persone decedute.

L'anziana è viva e non è la paziente zero