Ammazzato in casa da 3 albanesi. Ira Salvini: "Lamorgese ci sei?"

Tre albanesi sono stati fermati nella mattinata di venerdì 1°ottobre per l'omicidio dell'architetto Roberto Mottura, ucciso in casa - sotto gli occhi di moglie e figlio - a giugno scorso. I sospettati sono tutti clandestini: uno è già destinatario di un mandato di espulsione dall'Italia. " Ministro Lamorgese, ha qualcosa da dire? ", commenta a caldo la drammatica vicenda il leader della Lega Matteo Salvini.

La rapina in casa

La drammatica vicenda risale alla notte tra l'8 e il 9 giugno di quest'anno. Roberto Mottura, architetto torinese di 49 anni, aveva sorpreso tre malvimenti mentre tentavano di introdursi nella sua abitazione in via del Campetto, a Piossasco, in provincia di Torino. La banda criminale aveva subito aperto il fuoco contro il 49enne infliggendogli un colpo mortale all'addome prima di darsi alla fuga. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, Roberto è morto per una ferita letale all'arteria femorale sotto gli occhi della moglie e del figlioletto.

Chi sono i 3 clandestini arrestati

Dopo circa quattro mesi di indagini, i presunti assassini sono stati fermati all'alba di venerdì 1° ottobre. Secondo quanto riferisce il Corriere.it a tradire il trio criminale sarebbe stato un telefonino in uso alla banda oltre a una consistente mole indiziaria raccolta sulla scena del crimine. Per gli inquirenti, si tratterebbe di una " rapina finita male ". Fatto sta che i responsabili ora dovranno rispondere di rapina aggravata.

Le persone fermate sono 3 clandestini di nazionalità albanese, tutti irregolari sul territorio italiano: uno è già destinatario di un mandato di espulsione dall'Italia.

L'ira dei familiari

" Mi hanno chiamato adesso i carabinieri: li hanno presi. Gli assassini di mio fratello sono stati arrestati e adesso spero che marciscano in galera ", ha commentato Enrico Mottura, il fratello di Roberto in una intervista al quotidiano La Stampa. " Spero davvero che questa storia sia arrivata ad una svolta. Lo spero per la famiglia di mio fratello, per i miei genitori, per tutti noi. Questi mesi sono stati terrificanti - ha poi aggiunto - Sono dei ladri. Una banda di ladri che andava in giro armata. Ma ci pensa: per un furto questi ammazzano una persona per portare via quattro oggetti. È pazzesco tutto questo ".