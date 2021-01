Arcuri cerca soldi per le primule, Chi la "adotta" avrà una targa

Dovevano essere 1500 e, invece, saranno solo 21. E mancano anche i soldi per l'acquisto dei padiglioni a forma di primula da 400mila euro l'uno, dove in primavera dovrebbe partire la somministrazione di massa dei vaccini anti Covid. Così il super commissario per l'emergenza Domenico Arcuri pensa bene di farli pagare a qualcun'altro. E pubblica un bando, l'ennesimo.

"Esso è rivolto - si legge nell'avviso per la ricerca di sostenitori economici per la realizzazione dei padiglioni temporanei destinati destinati alla somministrazione dei vaccini - alle persone fisiche e giuridiche (di seguito “Sostenitori”) che intendano contribuire fattivamente alla strategia nazionale per la lotta contro la pandemia da SARS-CoV2, sostenendo economicamente la realizzazione delle Primule". In pratica, Arcuri va a caccia grossa agli sponsor in cerca di visibilità. Sì, perché i magnanimi donatori, che decideranno di sobbarcarsi onori e oneri, verranno ricompensati con encomi speciali concessi direttamente da Arcuri.

"Tutti i sostenitori - recita l'avviso - che avranno offerto un contributo economico superiore a € 400,00 riceveranno una “nota ufficiale di ringraziamento” da parte del commissario straordinario per l’importante sostegno nella lotta contro la pandemia da SARS-CoV-2". La nota di merito la si potrà richiedere via email all’indirizzo commissarioemergenzacovid19@governo.it. Ma, attenzione: si raccomanda di allegare copia dell’ordine di bonifico effettuato. Altrimenti potete scordarvi i ringraziamenti ufficiali targati Arcuri.

Ma il premio più ambito va a chi sceglie di "adottare" una primula. Se ci si accolla il costo complessivo dell'intero padiglione in cambio si riceve una targa che verrà apposta in bella vista sulla "propria" primula. "Coloro che invece intendono “adottare una Primula”, ossia offrire un contributo economico per soddisfare l’intero fabbisogno stimato di € 400.000,00 finalizzato alla completa realizzazione di una Primula, potranno acquisire il titolo di Sostenitore Unico e vedersi dedicata una targa (delle dimensioni indicative di 50cmx50cm) che sarà esposta permanentemente in luogo visibile all’interno o all’esterno della Primula sponsorizzata, o di ognuna delle Primule sponsorizzate, nella/e quale/i sarà riportata una menzione speciale per l’impegno decisivo e lo sforzo profuso dal Sostenitore Unico, con indicazione del relativo marchio o brand (di seguito, “Targa”)".

Per offrire la propria donazione ci sarà tempo "fino a quando permarranno le esigenze connesse alla realizzazione dei padiglioni temporanei". E, considerando che Arcuri ha in programma la realizzazione di altre 1.200 primule da 400mila euro l'una, di sponsor ne serviranno parecchi. Eppure di alternative già pronte all'uso e a costi ridotti ce n'erano eccome. Ma Arcuri voleva le primule.