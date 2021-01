Ancora troppo pochi i vaccinati Arcuri ammette: il piano è "in divenire"

L'elenco delle sedi regionali per la somministrazione del vaccino? " Ancora in divenire ". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza coronavirus Domenico Arcuri a ZetaLuiss, sito di informazione della Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini" Luiss Guido Carli, in risposta all'istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata il 28 dicembre scorso proprio dalla testata giornalistica. " Ragion per cui non si dispone ancora di un’elencazione dei centri vaccinali ", ha continuato.

Dov'è l'elenco dei centri vaccinali?

Che la gestione della campagna vaccinale e la distribuzione delle dosi del prezioso serio anti-Covid non sarebbe stata ineccepibile era chiaro prima ancora del Vaccine Day. Ma che a che pochi giorni dall'avvio delle vaccinazioni già tutti i nodi sarebbero venuti al pettine non era affatto previsto. La prima criticità, tra le tante in elenco che potremmo enumerare, riguarda l'elencanzione dei centrali vaccinali: " è in divenire ". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza coronavirus Domenico Arcuri a ZetaLuiss in risposta all'istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata il 28 dicembre scorso proprio dalla testata giornalistica. Alla richesta di maggiori informazioni sulle sedi "fisiche" dove il siero Pfizer sarà somministrato, Arcuri ha risposto che " Non vi è ancora un’elencazione completa dei centri vaccinali ", e per tanto non è possibile entrare in possesso di questo documento. Eppure, lo scorso 3 dicembre, nel corso di una audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera, lo stesso aveva assicurato che il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini fosse " sostanzialmente pronto ". Quindi, se la domanda è lecita, dov'è finito l'elenco? Nell'attesa di ricevere delucidazioni, tra un inghippo e l'altro, la campagna di vaccinazione nelle regioni rischia di rallentare paurosamente con ripercussioni gravi sulla salute dei cittadini. Come ben riporta l'articolo a firma del giornalista Silvio Puccio " La percentuale di somministrazioni eseguite sul totale delle scorte disponibili varia molto da territorio a territorio. I dati del governo sulle vaccinazioni finora eseguite evidenziano gap vasti tra le regioni: si va dal 34 per cento di vaccini somministrati dalla provincia autonoma di Trento sul totale delle dosi ricevute, per scendere fino al 2,1 per cento di vaccinazioni fatte dalla Basilicata ". Dunque, cosà accadrà da qui ai prossimi mesi?

Mancano le dosi di vaccino