Arriva il "super caldo". Temperature fino a 27°

Dopo alcuni giorni di maltempo con piogge sparse e tanta neve sulle Alpi, ecco che torna a farci visita l'anticiclone africano: da domani a venerdì è in arrivo un'ondata di caldo fuori stagione con i termometri che potranno toccare anche punte di 27 °C.

Oggi ancora pioggia

Prima che arrivi l'alta pressione, però, dovremo fare i conti con una debole perturbazione che, nella giornata odierna, interesserà gran parte del Paese. Come mostrano le immagini del satellite, un fronte da ovest sta già interessando Nord-Ovest e Sardegna dove sono presenti molte nubi e piogge sparse. Ci sarà spazio anche per qualche nevicata sui rilievi alpini centro-occidentali a quote prossime ai 700-800 metri ma localmente anche più in basso sul comparto centrale.

Nel pomeriggio, le piogge si sposteranno anche sui settori tirrenici del Centro e sulla Sicilia occidentale. Meteo più asciutto e soleggiato soprattutto sulle regioni adriatiche grazie alla protezione offerta dall'Appennino. Ancora per oggi, le temperature saranno stazionari su valori gradevoli.

Ecco l'anticiclone africano, 27°C in Sicilia

Come dicono gli esperti, da domani il maltempo si allontanerà definitivamente verso est e l'alta pressione tornerà a prendere possesso del Mediterraneo per poi raggiungere il suo apice tra mercoledì e venerdì. L'anticiclone sarà di origine africana e contribuirà a far lievitare le temperature sull'Italia con massime anche superiori ai 10 gradi rispetto alle medie del periodo: i termometri arriveranno a toccare punte di 26-27°C nelle zone interne della Sicilia, specialment nel siracusano. Valori ben superiori ai 21-22°C anche sulle aree interne della Sardegna, intorno ai 20°C sul resto del Sud e su alcune aree delle regioni centrali, soprattutto quelle pianeggianti e più lontane dal mare.

I valori termici saranno inferiori, invece, al Nord che sarà più ai margini dal caldo africano anche a causa di una certa nuvolosità che si farà strada soprattutto venerdì mantenendo le temperature entro le medie del periodo.

Maltempo a medio termine

Se è vero che nei prossimi giorni assaporeremo un clima tardo primaverile, non dobbiamo pensare che la bella stagione sia già tra di noi: secondo i Centri di calcolo meteorologici si tratterà di una parentesi perchè, intorno a metà mese, il flusso perturbato atlantico si abbasserà di latitudine riportando piogge e temporali su tutto il nostro Paese ed un calo termico che riporterà i valori entro le medie stagionali.

Non è ancora una previsione ma, sicuramente, è ancora presto per parlare apertamente di "Primavera".