Salvini arriva a Lampedusa e la Lamorgese fa "sparire" i migranti: "Vergogna"

Oggi e domani, Matteo Salvini sarà in visita a Lampedusa per vedere di persona il caos migranti dell'hotspot, dove fino a ieri erano alloggiate oltre 1500 persone a fronte di un massimo di 350. L'arrivo del leader della Lega sull'isola è coinciso con una pausa degli sbarchi e con lo svuotamento della struttura da parte del Viminale, che ha capito nelle scorse ore che è necessario liberare l'hotspot e procedere alle grandi pulizie. Tempistiche che a Matteo Salvini e alla Lega appaiono quanto meno sospette e che sanno di già visto, se si considera quanto fatto da Beppe Sala solo pochi giorni fa, quando ha ripulito la stazione Centrale di Milano poche ore prima dell'arrivo del leader della Lega, salvo poi far tornare tutto al normale degrado ben noto.

" A poche ore dal mio arrivo, di notte, la Lamorgese organizza la fuga di centinaia di clandestini verso altre zone d'Italia. Vergogna ", scrive sui social Matteo Salvini, condividendo il video degli imbarchi notturni su una delle navi che porterà i migranti in Sicilia. Nella notte, infatti, è iniziato l'imbarco sulla nave Diciotti della guardia costiera dove, però, le operazioni sono andate a rilento per la giusta richiesta del comandante di effettuare un controllo sanitario prima di salire a bordo, per scongiurare l'ipotesi focolaio Covid a bordo. A poche ore dall'arrivo di Matteo Salvini, è stata anche ordinata la pulizia del porto di Lampedusa dai barchini abbandonati. Rispetto agli oltre 1500 di ieri, oggi nell'hotspot si trovano poco meno di 900 persone, comunque ben oltre il limite massimo di 350. Ma in mattinata è prevista l'uscita di altri 100 migranti.

" Lampedusa è da giorni al collasso: 1500 migranti ammassati in condizioni igieniche precarie per una struttura che potrebbe ospitarne solo 357. E Lamorgese che pensa di fare? Ne trasferisce 850 per nasconderli ai giornalisti in occasione della visita di Salvini venerdì. L'Italia può fare volentieri a meno di un ministro totalmente incapace, che non piace né a destra né a sinistra ", ha dichiarato il deputato e vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.