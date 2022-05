Arrivano le notifiche personali: segui le discussioni nei commenti

Come funziona?

Da oggi, nell'area personale e nel menù in alto a destra, troverai anche una nuova funzione di notifiche personali. Per ora saranno utilizzate per avvertirti di nuove attività nell'area commenti degli articoli. Ogni volta che qualcuno risponderà a un tuo commento in maniera diretta o scriverà un commento all'interno di una discussione in cui sei stato attivo, vedrai comparire un "pallino verde" accanto all'icona utente nel menù in alto a destra

e alla voce "Notifiche" del menù aperto, con accanto il numero delle notifiche non lette presenti. Anche il menù stesso è cambiato: abbiamo dato più spazio all'avatar e aggiunto un accesso diretto a ogni pagina dell'area personale.

Dove posso leggerle? Posso cancellarle?

Una volta che la notifica viene generata, sarà leggibile nella tua pagina personale nell'area notifiche. Qui vedrai le ultime in ordine cronologico distinte in "da leggere" e "ancora da leggere". Le prime avranno il bordo sinistro verde così come sarà verde l'icona del messaggio, mentre le altre saranno grigie. Cliccando sulle notifiche atterrerai direttamente nella pagina sul commento che l'ha generata, così da poterlo leggere o rispondere. Puoi usare il bottone "Segna tutte come lette" per veder sparire le differenze cromatiche e i pallini verdi nell'area menù. Le notifiche non possono essere cancellate a mano, ma spariranno dall'area in maniera automatica.

Posso smettere di riceverle?

Si. Ogni notitica è, per ora, collegata a un commento all'interno di un singolo articolo. Potrai sempre "silenziare" i contenuti decidendo di non ricevere più notifiche da una certa conversazione. Quando le notifiche sono attive, nell'area commenti troverai questa indicazione

Quando e se deciderai di spegnerle, vedrai un popup che ti confermerà lo spegnimento

e il bottone cambierà stato così:

Potrai riaccenderle quando vorrai cliccando allo stesso modo sullo stesso bottone.

I prossimi passi

Lavoreremo ancora per capire quali potranno essere informazioni utili da notificare a voi lettori e quali altre funzioni di interazioni potrebbero esservi di aiuto nella lettura. Vi terremo informati sui prossimi sviluppi. Voi fateci sapere cosa pensate di questi aggiornamenti nei commenti qui sotto e continuate a scriverci i vostri suggerimenti.

A presto