Assaltarono l'auto di Salvini: condannati 11 antagonisti

Undici dei 16 estremisti di sinistra, responsabili dell'assalto all'auto del leader della Lega Matteo Salvini a Bologna, nel 2014, sono stati condannati fino a un massimo di 18 mesi di reclusione. Gli imputati, accusati a vario titolo di violenza privata, danneggiamento aggravato e lesioni aggravate, dovranno corrispondere in favore di ciascuna delle parti coinvolte un risarcimento da 10mila euro. " Grande soddisfazione per me e per i bolognesi ", ha commentato il leader del Carroccio.

Le condanne

Per l'aggressione, avvenuta nel corso di una visita di Matteo Salvini al campo nomadi di via Erbosa, a Bologna, la Procura aveva chiesto la condanna di tutti e 16 gli estremisti a 16 mesi per il reato di danneggiamento, 21 mesi per la violenza privata e due anni per le lesioni. Per cinque di loro, invece, è arrivata l'assoluzione. In totale, quindi, il processo in primo grado si è concluso con 11 condanne e altrettanti risarcimenti da 10mila euro per ciascuna delle parti lese.

Quattro degli 11 imputati sono stati condannati anche per l'aggressione al cronista de Il Resto del Carlino, Enrico Barbetti. Stando a quanto riferisce il sito de La Repubblica, per tre di loro è stata emessa una condanna a sei mesi di reclusione, mentre a una quarta persona è stata comminata una pena di un anno Questa, dunque, la pronuncia del giudice Alessandra Testoni che ha accolto parte delle richieste avanzate dal pm Antonella Scandellar.

I risarcimenti

Circa il dettaglio dei risarcimenti, i cinque attivisti condannati a quattro mesi dovranno pagare, in solido: 10mila euro a Matteo Salvini, altrettanti a Lucia Borgonzoni (all'epoca consigliera comunale leghista a Bologna e ora sottosegretario alla Cultura) e ad Alan Fabbri (attuale sindaco di Ferrara e nel 2014 candidato del centrodestra alla presidenza della Regione).

I due imputati condannati a un anno e sei mesi dovranno invece risarcire, in solido, 10.000 euro alla Lega, e assieme ai cinque condannati a quattro mesi dovranno pagare le spese processuali, per un totale di 7.500 euro (2.500 per ciascuna delle tre parti civili coinvolte.



Il risarcimento a Barbetti dovrà invece essere stabilito in sede civile. Per il momento, i quattro condannati dovranno risarcire il cronista con una provvisionale di 10.000 euro. La stessa somma dovrà essere versata in favore di Editoriale Nazionale (la società editrice de 'Il Resto del Carlino') - in questo caso la condanna al risarcimento è immediatamente esecutiva - e Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna).

"Grande soddisfazione"