È allarme variante Delta: "Può eludere i vaccini"

Nonostante la vaccinazione proceda a vele spiegate, la variante Delta del Covid-19 preoccupa: ci sono sempre più elementi che indicano una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante inglese e la possibilità di abbassare l'efficacia dei vaccini.

"Serve grande attenzione"

Il problema principale adesso è rappresentato da alcuni focolai presenti anche in Italia. " Questa situazione deve essere osservata con grande attenzione perchè in alcuni Paesi ha mostrato una crescita rapida. Vuol dire che serve grande attenzione nell'individuazione dei casi, nel loro tracciamento e anche nel sequenziamento dei virus, per cogliere eventuali situazioni di queste varianti e contenerle più rapidamente possibile. Il raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale, rappresenta lo strumento essenziale per prevenire ulteriori recrudescenze ": si è espresso così il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati Covid-19. Come detto, alcuni focolai di variante Delta che possono eludere i vaccini sono già segnalati nel nostro Paese e vanno monitorati con grande attenzione. " Individuazione, tracciamento e vaccinazione sono gli elementi che ci consentono di affrontare la situazione epidemica ", ha aggiunto.

"Più trasmissibile del 60%"

A far eco al Prof. Brusaferro è Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, preoccupato principalmente dalla velocità di diffusione di come sta evolvendo questa nuova situazione. " Se una variante corre più di un'altra entra. L'obiettivo è ritardare ", riferendosi alla Delta (o indiana). Nuove evidenze scientifiche inglesi indicano una trasmissibilità maggiore del 60% rispetto a quella inglese attualmente dominante, a sua volta del 60% più trasmissibile rispetto al ceppo originale di Wuhan. Ecco perché la Gran Bretagna, nonostante decine di milioni di gente già vaccinata, vede crescere quotidianamente i nuovi casi che hanno nuovamente superato quota 10mila. A questo punto, la prima dose di vaccino, da sola, non è sufficiente a dare una buona protezione. " Gran parte della popolazione inglese è stata vaccinata in fretta con una dose singola e si è visto che questa parziale evasione immune che può dare questa variante fa sì che la dose unica possa non coprire - continua Rezza - È il motivo per cui gli inglesi si sono affrettati adesso a completare il ciclo vaccinale delle persone vaccinate con singola dose. Schema che noi in Italia non abbiamo mai abbandonato, pur allungando gli intervalli fra prima e seconda dose ". A tal proposito, non è prevista al momento la modifica dell'intervallo tra le due dosi che rimane sempre di 28 giorni per Moderna, 35 per Pfizer e 12 settimane per AstraZeneca. " Non modificherei, quindi, in questo momento lo schema vaccinale " perché si " evidenzia una maggiore efficacia ".

I nuovi sintomi di Delta

Raffreddore, naso che cola, mal di gola, mal di testa e febbre, il quarto sintomo, mentre "l a tosse solo quinta e raramente questa variante sembra dare anosmia ", cioé la perdita di olfatto: è questo il quadro spiegato da Rezza che, dai primi report che arrivano dagli Stati Uniti, sembra dare " sintomi leggermente diversi " rispetto alla variante inglese. Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda il rischio ospedalizzazione, se maggiore o no. " Ma questi sintomi è bene tenerli in conto ", ha sottolineato Rezza.

"È una corsa contro il virus"

Invita alla cautela e non allo spavento Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, intercettato da La Presse, secondo il quale in Italia la situazione è sotto controlla e diversa da quella inglese dove ci sono mote prime dosi ma poche seconde. " Questo significa che andando avanti con i vaccini e completando il ciclo noi rischiamo molto poco. È una corsa che facciamo contro il virus che cerca mutare, più ci vacciniamo e più abbiamo la possibilità di vincere questa battaglia. Il paragone con l'Inghilterra non regge ". L'obiettivo principale diventa quello di " isolare, sequenziare e studiarle e come possibile adeguare i nostre vaccini alle varianti. Le varianti non ci devono spaventare, ma sollecitare a un maggiore impegno ", aggiunge.

Cosa dice la politica