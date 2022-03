Dimentica la bimba sullo scuolabus e va a pranzo: l'autista preso a schiaffi

Un autista è finito all’ospedale per aver dimenticato una bimba sullo scuolabus. A prenderlo a schiaffi è stato il padre 45enne della piccola, spaventato perché la figlia non era ancora tornata a casa da scuola. Il fatto è avvenuto verso le 13 dello scorso lunedì, 14 marzo, in località Prado a Cura Carpignano, comune in provincia di Pavia. Il conducente non si deve essere accorto che la bimba non era scesa dal mezzo e, dopo averlo parcheggiato in un’area di sosta, è sceso e si è recato in mensa per pranzare. Il padre della bimba, preoccupato perché la figlia non aveva ancora fatto ritorno a casa, ha raggiunto il posteggio e ha visto la piccola, di dieci anni di età, ancora sullo scuolabus.

Cosa è successo

Il veicolo era chiuso dall’esterno e per farla scendere l’uomo ha dovuto rompere il vetro. Intanto è giunto l’autista che aveva sentito il rumore del vetro infranto ma, quando il 45enne lo ha visto, non è riuscito a mantenere la calma e, preso dall’ira, lo ha aggredito al volto prendendolo a schiaffi e colpendolo un paio di volte di seguito. In soccorso sono arrivati gli operatori del 118 che hanno medicato il poveretto e lo hanno poi trasportato a bordo dell’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia, dove i medici che lo hanno avuto in cura hanno giudicato le contusioni guaribili in pochi giorni. Sul luogo del pestaggio sono intervenuti anche i carabinieri che hanno dovuto ricostruire quanto avvenuto.

Con ogni probabilità la bimba si era addormentata sullo scuolabus durante il tragitto dalla struttura scolastica a casa, e non è scesa del mezzo. L'autista non si è però accorto della presenza della minorenne e, dopo aver parcheggiato il veicolo, è andato a pranzo, senza probabilmente preoccuparsi di controllare che nessun bambino fosse ancora sulla vettura. Il servizio in questione è svolto da una società di trasporti alla quale il Comune di Cura Carpignano, a pochi chilometri da Pavia, ha affidato il compito dopo che la società aveva vinto la gara d'appalto. Al momento nessuno ha sporto denuncia, ma non è detto che una parte, o l’altra, non decida di farlo in seguito.

Il commento del sindaco