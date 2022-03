Auto contromano sulla A1: tre morti nel terribile incidente

Sono tre le vittime del terribile incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 5 marzo, lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza del tratto che collega Capua e Santa Maria Capua Vetere. A perdere la vita il 77enne Vittorio Verone, ex direttore di banca ora in pensione originario di Castellammare di Stabia, il fratello Pietro, di 73 anni, e infine il 67enne di Sant'Egidio del Monte Albino Gennaro Casafredda.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il bilancio dell'incidente si completa con due feriti, di cui tuttavia non sono state rese note le generalità nè le condizioni di salute. Di loro si sa solo che sono stati prontamente soccorsi sul posto e quindi trasportati in ambulanza all'ospedale Civile di Caserta.

Le dinamiche dello schianto

La tragedia si sarebbe verificata intorno alle ore 19:30, quando Gennaro Casafredda, al volante di una Fiat 500, avrebbe imboccato la strada contromano mentre viaggiava in direzione Roma. Stando alla versione riportata dalle forze dell'ordine, ancora al lavoro nel tentativo di ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente, i due fratelli Verone, a bordo di una Fiat Mondeo, avrebbero cercato di avvicinarsi alla vettura del 67enne per fermarlo. Proprio nel momento in cui le due vetture erano affiancate, all'altezza del chilometro 722, su di esse sarebbe piombata una Range Rover Discovery, che percorreva la strada lungo il corretto senso di marcia. Un terribile impatto, a seguito del quale la vettura in questione si sarebbe ribaltata.

Ad avere la peggio i due fratelli Varone e Gennaro Casafredda, per i quali i soccorritori non hanno potuto fare nulla. A seguito delle segnalazioni inoltrate dai numerosi automobilisti in transito lungo la strada, sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta. Grazie al loro intervento i due uomini a bordo del Range Rover Discovery, unici superstiti del terribile scontro, sono stati estratti vivi dalle lamiere e quindi condotti in ospedale, dove tuttora si trovano ricoverati.