Dramma all'asilo: l'auto precipita, travolti i bimbi che giocano

Poco dopo le 14.30 un'automobile è finita nel giardino di una scuola dell'infanzia a L'Aquila sfondando la recinzione: almeno 5 o 6 bambini sarebbero rimasti feriti. Non ce l'ha fatta il piccolo più grave: è morto dopo poco il suo arrivo in ospedale.

La scuola in cui è avvenuta la drammatica vicenda è la "Primo Maggio", in via Salaria Antica Est. Al suo interno si trova un cortile dove i bambini si ritrovano per giocare all'aria aperta dopo pranzo. Oggi, una macchina che si trovava parcheggiata nelle vicinanze, ha sfondato la recinzione di protezione che divide il giardino dal marciapiede ed è entrata all'interno travolgendo i piccoli alunni dai 3 ai 5 anni. Sul posto sono accorsi il personale del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Secondo le prime indiscrezioni pare che l'auto abbia investito in tutto cinque bambini di cui quattro feriti mentre il quinto, che era stato portato in codice rosso, non ce l'ha fatta ed è morto nonostante il rapido soccorso all'ospedale San Salvatore. Una bambina si è aggravata in un secondo momento ed è stata trasportata in gravi condizioni al Gemelli di Roma.

Gli agenti stanno lavorando per capire cosa è accaduto. Pare che nella macchina si sia tolto il freno a mano e dopo aver percorso ad alta velocità la discesa per alcune decine di metri, il mezzo si sia fiondato verso la scuola causando il drammatico incidente. Secondo le prime voci pare che l'auto fosse di a una mamma che era andata a prendere il figlio lasciando l'altro in auto. Probabilmente si tratta di un adolescente, come sostiene il Centro. Sarebbe stato proprio il fratello che giocando avrebbe sbloccato il freno a mano. Ipotesi non ancora confermata dagli inquirenti.

Intanto da parte della comunità piena vicinanza alle famiglie . "Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, siamo tutti sconvolti", ha commentato il presidente della Regione Marco Marsilio.

Intanto le maestre del Primo Maggio hanno cercato di gestire al meglio la situazione, accogliendo i genitori dei piccoli, a partire da quelli rimasti coinvolti nell'investimento: "La priorità - spiega all'Ansa una insegnante della primaria - è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall'incidente, con l'auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso".