Autogrill, l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio di esercizio 2020

Oggi, venerdì 23 aprile, si è riunita l’assemblea degli azionisti di Autogrill che ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020, chiuso con una perdita netta di 38.287.850 milioni di euro. Il passivo sarà riportato a nuovo. L’assemblea si è svolta in sede ordinaria sotto la presidenza di Paolo Zannoni. Inoltre è stata approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita dell’esercizio. Durante l’assemblea è stato anche nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per gli esercizi 2021-2023.

Nomina del Collegio Sindacale

Come si legge nel comunicato stampa divulgato da Autogrill, Francesca Michela Maurelli, in qualità di Presidente, è stata eletta dalla lista di minoranza, presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio con una partecipazione complessiva pari all’1,64523% del capitale sociale, con il 22,7322 % dei voti espressi. Antonella Carù e Massimo Catullo in qualità di Sindaci Effettivi, sono stati eletti dalla lista di maggioranza, presentata dall’azionista Schematrentaquattro S.p.A. con una partecipazione pari al 50,1% del capitale sociale, con con il 77,2657% dei voti espressi. Michaela Castelli e Roberto Miccú, in qualità di Sindaci Supplenti, sono stati eletti rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza. La Presidente del Collegio Sindacale Francesca Michela Maurelli e i Sindaci Effettivi Antonella Carù e Massimo Catullo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

Piano di Performance Share Units 2021

L’Assemblea ha poi approvato il piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Autogrill, chiamato “Piano di Performance Share Units 2021” , riservato ai dipendenti e/o amministratori esecutivi della Società e delle società dalla stessa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (le “Controllate”), finalizzato all’incentivazione e alla fidelizzazione dei dipendenti e degli amministratori esecutivi della Società e delle Controllate che occupano le posizioni di maggior rilievo in un’ottica di creazione di valore per la Società e per il Gruppo e di allineamento con gli interessi degli azionisti.

Politica di renumerazione del Gruppo Autogrill

L’Assemblea ha esaminato la relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo e sui compensi corrisposti, approvando la prima sezione (politica di remunerazione 2021) e esprimendo voto favorevole alla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2020).

I risultati del Gruppo nel 2020

Autogrill ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi consolidati pari a €1.983,7m, in calo del 59,8% a cambi costanti rispetto al 2019, principalmente a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. L’EBITDA consolidato è stato pari a €159,5m e l’EBIDTA underlying1 è stato pari a €155,3m, con un calo dell’81,5% a cambi costanti rispetto all'anno precedente e un drop through2 del 23% a fronte di una riduzione dei ricavi pari al 60% anno su anno.

Il risultato netto underlying consolidato è stato pari a -€485,7m (€85,0m nel 2019). Il risultato netto è stato pari a -€479,9m (€205,2m nel 2019). La liquidità ammontava a circa €0,6 miliardi al 31 dicembre 2020. Nel corso dell’esercizio si sono registrati nuovi contratti vinti e rinnovi per circa €5,3 miliardi, con una durata media di circa 6 anni. Tra i rinnovi più importanti si segnalano quelli relativi agli aeroporti di Las Vegas e Amsterdam.

Guidance 2021 e obiettivi 2024