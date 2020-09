Autogrill, rafforzata partnership con aeroporto di Amsterdam

Autogrill rafforza la partnership con l’aeroporto olandese di Amsterdam. Il gruppo italiano, attraverso la divisione HMSHost International, ha esteso al periodo compreso tra il 2028 e il 2036 la partnership food & beverage per i 79 punti vendita al momento gestiti nell’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Il fatturato complessivo previsto è di circa 1,8 miliardi di euro. Nel comunicato stampa si legge: “Continuando la proficua collaborazione con l’aeroporto Schiphol di Amsterdam, HMSHost International supporta gli obiettivi di sostenibilità dell’aeroporto ed esplora – assieme ai gestori dell’infrastruttura – l’innovazione digitale, sfruttando i punti di forza comuni ed unici per offrire la miglior offerta ai viaggiatori”.

Autogrill è attivo in aeroporto dal 1995, e costituisce il principale operatore food & beverage dell'hub olandese, vetrina dell'innovazione nell'offerta e nei servizi per i viaggiatori. In questo modo, ovvero continuando la proficua collaborazione con l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, HMSHost International intende supportare gli obiettivi di sostenibilità dell'aeroporto ed esplorare, insieme ai gestori dell’infrastruttura, l'innovazione digitale. La collaborazione include la realtà Pier A, il punto ristoro del futuro, oltre che la riqualificazione della Lounge 1. I punti più importanti della partnership includono la collaborazione, incentrata sulla sostenibilità per affrontare il problema dei rifiuti alimentari, con Soup & Bakery by De Verspillingsfabriek, vincitrice del premio ABN AMRO Best Newcomer Retail Award nel 2019 e candidata al premio per l'innovazione dell’aeroporto di Schiphol. Accolto anche il concept VIT, specializzato in cibi salutari, succhi di frutta freschi e insalate, vincitore regionale del premio FAB 2019 (Europa) nella categoria "Offerta dell'anno di prodotti salutari o vegani in aeroporto".

Il layout della Food Court presso la Lounge 1, incentrato sulle necessità dei viaggiatori, è stato invece premiato nel 2018 con il Best Food & Beverage Partnership Award ai TWFA Frontier Awards di Cannes. In occasione della nona Conferenza annuale Airports Going Green del 2016, è stato riconosciuto l'impegno globale di Autogrill per la sostenibilità dei propri punti vendita nell’aeroporto. Come si legge nella nota: “L’Aeroporto Schiphol ad Amsterdam Con oltre 330 destinazioni servite, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha accolto 71,7 milioni di passeggeri nel 2019, raggiungendo il terzo posto nella classifica europea per volume di passeggeri. Oggi è considerato una città-aeroporto in grado di offrire un ambiente dinamico, con servizi 24 ore su 24. Nel 2020 Schiphol è stato giudicato il miglior aeroporto dell'Europa occidentale agli Skytrax World Airport Awards. HMSHost International Attiva in oltre 120 aeroporti negli Stati Uniti, Canada, Europa, Asia e Oceania, HMSHost opera nei primi 20 aeroporti del Nord America per traffico passeggeri. Attraverso la divisione HMSHost International, la società ha punti vendita food&beverage in 43 aeroporti, 35 stazioni ferroviarie e 7 centri commerciali in Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico” .

Il Gruppo Autogrill risulta il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per i viaggiatori. Presente in 31 Paesi con più di 60mila dipendenti, la Società gestisce circa 4.000 punti vendita in circa 1.000 location e opera prevalentemente tramite contratti di concessione nei principali canali di viaggio con presenze selettive nei centri commerciali, nelle fiere e in alcuni siti culturali. Il Gruppo gestisce, direttamente o in licenza, un portafoglio di oltre 300 marchi a carattere sia internazionale che locale.