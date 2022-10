Avete comprato questo gorgonzola? Attenzione: dovete riportarlo al supermercato

Un altro prodotto è stato ritirato dagli scaffali. Questa volta, a essere ritirato dal mercato è un lotto di gorgonzola dolce dop per “possibile presenza di Listeria monocytogenes”. Si tratta di un lotto di 'Gorgonzola Dolce Dop' da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia, per sospetta contaminazione da listeria. I consumatori sono stati invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo in negozio per essere rimborsati.

Rischio microbiologico nel gorgonzola

Come si legge nell’avviso, che è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute lo scorso 14 ottobre, viene specificato che il lotto in questione è il 218246252, e che il motivo della segnalazione è il richiamo per rischio microbiologico. Viene poi aggiunto che si invitano i consumatori a "non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso".

Solo una settimana fa un richiamo simile aveva riguardato delle confezioni di sei pancakes al cioccolato a marchio Bernard Jarnoux Crepier, lotto di produzione 256, sempre per "non conformità microbiologica: possibile presenza di Listeria monocytogenes".

Molti i prodotti recentemente ritirati dagli scaffali

Prima ancora era stata la volta dei wurstel, dopo che un 83enne era morto in seguito all'aver mangiato l'alimento in questione. L'uomo era infatti deceduto a causa del ceppo St 155, ritenuto il probabile responsabile del decesso di altre tre persone. La vittima aveva acquistato dei wurstel di una nota azienda. Pochi giorni prima era toccato ad alcuni tramezzini al salmone e maionese del marchio "Gli Allegri Sapori", risultati anche questi contaminati sempre dal batterio della Listeria Monoctyogenes.

La Listeria monocytogenes è un batterio presente nel suolo, sull'acqua e anche nella vegetazione. Questo batterio può contaminare diversi alimenti, tra cui il latte, la verdura, i formaggi molli, le carni poco cotte, ed è responsabile della listeriosi.