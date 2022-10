Non mangiate quei pancakes: nuovo allarme listeria

Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone, adesso a essere richiamati sono i pancakes, a causa di una possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il richiamo riguarda delle confezioni di '6 pancakes al cioccolato’ a marchio Bernard Jarnoux Crepier, lotto di produzione 256, per "non conformità microbiologica: possibile presenza di Listeria monocytogenes". Questo è quanto è stato reso pubblico dal ministero della Salute sul proprio sito internet.

La nota del Ministero della Salute

Si legge inoltre che viene raccomandato "ai clienti che hanno acquistato il prodotto/lotto indicato di non consumarlo e riportarlo in punto vendita per rimborso o sostituzione". L'annuncio è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute in data odierna, lunedì 10 ottobre. L'azienda, con sede a Lamballe, in Francia, ha disposto il richiamo del prodotto dal mercato il 6 ottobre.

I primi erano stati i wurstel, dopo che un83enne era deceduto in seguito all'aver mangato l'alimento. L'uomo è infatti morto a causa del ceppo St 155, probabile responsabile del decesso di altre tre persone. La vittima aveva acquistato dei wurstel di una nota azienda. Tra i fornitori dell'azienda c'era anche la ditta Agricola Tre Valli, proprio uno dei marchi che erano stati segnalati. L'azienda aveva subito provveduto a ritirare i lotti di prodotto risultati positivi.

Pochi giorni dopo era stata la volta dei tramezzini al salmone e maionese del marchio "Gli Allegri Sapori", risultati contaminati sempre dal batterio della Listeria Monoctyogenes.

La Listeria monocytogenes è un batterio presente nel suolo, sull'acqua e nella vegetazione. Questo batterio può contaminare diversi alimenti, tra cui il latte, la verdura, i formaggi molli, le carni poco cotte, ed è responsabile della listeriosi.

Chi rischia di più

La romboencefalite da Listeria costituisce un'entità morbosa ben definita anche se di rara osservazione che si manifesta con interessamento dei nuclei e fibre dei nervi cranici. Le lesioni possono poi estendersi al cervelletto, al talamo e ai nuclei della base. Colpisce in genere soggetti immunocompetenti, mentre la più frequente meningoencefalite causata dal germe tende a manifestarsi in condizioni di immunodepressione.

Il batterio sopravvive sulle superfici

Ancora non è ben definito il modo in cui l’essere umano può infettarsi, e neanche come il batterio in questione riesca a entrare nell’organismo umano. Sembra riesca a penetrare per inalazione o ingestione di alimenti contaminati. La listeria prolifera in particolare nei cibi, ma riesce a sopravvivere anche sulle superfici che vengono a contatto con gli alimenti infetti, come per esempio i piatti, i taglieri, le posate o anche i contenitori.