"Pia Marta". L'incredibile gaffe della Azzolina

Di gaffe ne aveva collezionate a decine quando guidava il dicastero della scuola ma l’ultima dell’ex ministro della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, esponente del Movimento Cinque Stelle, ha fatto sorridere bresciani e pure i Santi. L’ex ministro, infatti, ha annunciato la presenza a Brescia il prossimo 25 marzo per presentare il suo libro. Peccato che nella locandina di presentazione affissa in città spicca un errore evidente: sotto la sua immagine sorridente mentre legge il libro, viene infatti spiegato che l’appuntamento si terrà in un auditorium in via Pia Marta.

La via inestistente dedicata invece a un Santo

Ma la via a Brescia è intitolata al Santo Giovanni Battista Piamarta, mentre non esiste alcuna Pia Marta. Come dire che l’ex ministro non è preparata sulla storia dei Santi o ne ignora completamente l’esistenza come per Piamarta, che non è una donna ma un vero santo. Del resto per Lucia Azzolina essere presa di mira sui social per le sue esternazioni e per i famosi banchi a rotelle imposti agli alunni per battere il covid scolastico non è certo una novità. Il ministro dell'Istruzione ad esempio aveva commesso una gaffe su Twitter, confondendo le parole «infrazione» ed «effrazione».

Le gaffe dell'ex ministro all'Istruzione

L'intento della Azzolina era quello di denunciare un fatto piuttosto grave come un furto all'interno di una scuola. Ma la vicenda era passata di fatto in secondo piano per l'errore lessicale del ministro. Il tweet incriminatto recitava: «L’IC Virgilio – Salandra di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero». Ora si ice che abbia dato ordine di far sparire tutti i manifesti sbagliati messi a Brescia per annunciare il suo arrivo e la presentazione della sua opera prima. Un modo per rimediare all’errore e restituire dignità al Santo Piamarta a cui, peraltro, è intitolato l’auditorium in cui sarà ospite con il suo libro.