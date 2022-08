Accerchiato e pestato dalla baby gang di stranieri: 18enne in ospedale

Stava camminando dopo la mezzanotte nei pressi della stazione fiorentina di Campo di Marte, quando è stato accerchiato e bloccato da quattro giovani di origine straniera che lo hanno aggredito con violenza per rubargli lo smartphone, mandandolo all'ospedale. E a Firenze è tornato l'incubo "baby gang": vittima dell'ultima aggressione riscontrata in ordine cronologico è un cittadino italiano di diciotto anni, che ha rimediato un taglio al volto ed una serie di contusioni.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe avvenuta nelle primissime ore dello scorso venerdì: il giovane stava passeggiando nella zona del capoluogo della Toscana dove si trova lo stadio nel quale la Fiorentina gioca le partite casalinghe, quando giunto all'altezza di viale Fanti sarebbe stato costretto (suo malgrado) a fermarsi, intorno all'1.30. Il motivo? Attorno a lui si erano materializzati di soppiatto quattro stranieri di circa vent'anni, che lo avevano adocchiato da qualche minuto e gli avrebbero chiesto di lasciar loro il proprio cellulare. E dinanzi all'ovvio rifiuto opposto dinanzi alla loro richiesta, i ragazzi della baby gang non avrebbero esitato a saltargli addosso, colpendolo violentemente con calci e pugni per convincerlo ad obbedire.

Un pestaggio in piena regola che si sarebbe concluso solamente quando il malcapitato, ormai ferito e a terra, avrebbe mollato l'oggetto del desiderio. E a quel punto gli aggressori, dopo aver arraffato il telefonino, si sarebbero dati alla fuga salendo su delle biciclette prese a noleggio in precedenza. Le urla del neo-maggiorenne hanno se non altro attirato l'attenzione dei residenti: uno di loro è sceso in strada e ha tentato di inseguire gli assalitori (senza successo) mentre altri hanno provveduto ad avvisare le forze dell'ordine e a chiamare un'ambulanza. Sul posto sono dunque giunti i sanitari del 118, che dopo aver soccorso il diciottenne lo hanno condotto al vicino nosocomio di Santa Maria Nuova.

Non sarebbe fortunatamente in come nè in pericolo di vita, ma le ferite riportate richiederanno giorni di assoluto riposo per rimarginarsi. E la polizia sta indagando al momento per dare un volto ai quattro stranieri, per un'indagine che potrebbe portare a novità rilevanti a breve. Anche perché si tratta dell'ennesimo episodio avvenuta nel giro di pochi mesi nella città toscana amministrata dal centrosinistra e gli abitanti del centro (ma non solo) hanno più volte manifestato al sindaco Pd Dario Nardella le loro preoccupazioni legate alla sicurezza. Per una situazione che a loro detta sta diventando sempre meno sostenibili ed episodi come questo sembrano confermare la loro visione.