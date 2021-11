"Uno così", "Vado": Bassetti furioso lascia lo studio

L'ultima puntata di PiazzaPulita, programma condotto da Corrado Formigli in onda su La7, è stata ricca di scontri verbali. Scenario inevitabile visto il parterre di ospiti, nutrito di no vax e negazionisti del Covid.

In studio era presente Alberto Contri, membro del "comitato no Green pass" mentre in collegamento c'era il giurista Ugo Mattei, il quale si è distinto per le sue singolari posizioni contro il Covid. Sempre in collegamento, come controparte, c'era anche Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

Il primo ad attaccare è Contri, il quale afferma convintamente: " Non ne usciremo mai. L'approccio svedese e inglese è far circolare il coronavirus apposta tra i bimbi che si ammalano poco e acquisiscono un'immunità naturale ben più forte dei vaccini ". Successivamente attacca e fa insinuazioni, con toni tutt'altro che rispettosi, il virologo Bassetti: " Vorrei chiedere una cosa, lei ha detto molte frottole nei mesi passati, dicendo che il vaccino non è sperimentale. Dice anche dal 1980 studiamo l'mRna, ma il vaccino mRna esiste dal 2020. E - continua sempre Contri - ancora: lei ha un conflitto di interessi con Pfizer? È nel comitato scientifico di quel gruppo e di altre 11 imprese? Se lei fa il propagandista di un solo farmaco c'è qualcosa che non torna... ", conclude il membro del comitato no green pass.

In maniera decisa ma con rispetto Bassetti replica non nascondendo le sue relazioni: " Io ho rapporti con molti gruppi, nel settore antibiotici. Non ho mai partecipato a un advisory board per nessuno dei vaccini: spero sia chiarito definitivamente, ed è tutto regolamentato da leggi precise, dalla legge italiana e quella internazionale ". A questo punto si inserisce nel dibattito anche Mattei che, oltre ad insultare il primario, lo accusa di farsi pubblicità: " Cioè veramente... anche la pubblicità di quanto è bravo Bassetti. Questo è un signore che ha cambiato mestiere, va in televisione a fare il propagandista di una certa linea, ci prende per il cu** ".