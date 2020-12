L'allarme di Bassetti: "Arriverà la terza ondata"

" La terza ondata sarà inevitabile ". A dirlo è l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, nel corso di un intervento all'Adnkronos Salute. L'esperto frena gli entusiasmi facili ingenerati dall'avvio della campagnia vaccinale ricordando che siamo alle porte del terzo picco epidemiologico, atteso per gennaio. " Non è il momento di abbassare la guardia ", avverte.

Più che una previsione nefasta, una (quasi) certezza: la curva epidemiologica tornerà ad impennarsi. Dopo un periodo di relativa quiete, segnato da un calo sensibile dei contagi, sembra che il virus tornerà a colpire ancora una volta. Probabilmente accadrà già agli inizi del 2021 o, in ogni caso, nei mesi a ridosso della stagione primaverile. Per questo motivo, l'infettivologo del San Martino raccomanda di non abbassare la guardia ma " anzi - ribadisce - è proprio il momento in cui va alzata e va fatta molta attenzione. E' fondamentale sempre indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere una distanza di sicurezza. Io credo che, come già detto, la terza ondata sarà inevitabile. Forse è la ripresa della seconda da cui ancora non siamo fuori ".

Dunque valgono ancora "le 3 regole d'oro" (lavaggio delle mani, mascherina e distanziamento sociale) che, ad oggi, rappresentano le uniche misure utili a contrastare la trasmissione virale. " In molte regioni ci sono ancora tanti malati Covid in ospedale - ricorda Bassetti - Grazie al vaccino si vede la luce dopo 9 mesi, ma ad oggi tutti dobbiamo impegnarci ad applicare le misure che conosciamo ".