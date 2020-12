Bassetti frena l'allarme su mutazione e vaccini: "Inefficaci? Una bufala"

C’è preoccupazione in tutto il mondo per la variante del Covid-19 scoperta nel Regno Unito. Nel mirino è finito il vaccino prodotto da Pfizer e in distribuzione in tutta Europa dal prossimo 27 dicembre. I timori riguardano l’efficacia dell’antidoto, alla luce delle notizie che giungono dall’Inghilterra. Sull’argomento è intervenuto il primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. "Sono state descritte decine di mutazioni del Covid-19 – ha spiegato l’infettivologo – in varie parti del mondo. Dire che questo creerà problemi al vaccino è, allo stato, una bufala. Forse dovrebbero parlare di più i virologi, vedo tanto dilettantismo" .

Il medico non ha dubbi sui possibili effetti della mutazione del virus Sars-CoV-2 riscontrata in Gran Bretagna e sulle eventuali ripercussioni sul vaccino anti Covid in via di approvazione. "Anche il provvedimento preso ieri – ha continuato Bassetti – è ovviamente in ritardo. Sono mesi che la variante è in giro per il mondo e, probabilmente, anche in Italia. Dare notizie del genere senza spiegarle è da irresponsabili. Per me con certe affermazioni perderemo per strada centinaia di persone che magari erano disposte a vaccinarsi, ci siamo fatti un autogol" .

Precedentemente, il primario del San Martino, in un post sulla sua pagina di Facebook aveva scritto: “ Si tratta di un virus mutato che è stato momentaneamente nominato VUI-202012/01. Sembra più contagioso, ovvero che si trasmette più facilmente da un individuo all’altro, ma non più aggressivo o letale. Si tratta ovviamente di ipotesi che andranno confermate da studi ancora in corso. Questa variante sta circolando in maniera importante e frequente nel Sud-Est del Regno Unito” .