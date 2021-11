"Basta, dice cretinate": Bassetti esplode contro l'avvocato no pass

" Basta, basta! Non se ne può più! ". All'udire le insistenti litanie dell'interlocutrice no pass, Matteo Bassetti ha iniziato a scuotere la testa, quasi estenuato. Una, due, tre volte. Poi ha alzato gli occhi al cielo e, non riuscendo più a trattenersi, si è lanciato in un duro sfogo. Non poteva che finire così, con uno scontro, il botta e risposta consumatosi ieri sera a Zona Bianca tra il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e l'avvocatessa Olga Milanese del Comitato Referendum No Green Pass. Su Rete4, l'infettivologo si è scagliato contro l'attivista, bollando le affermazioni di quest'ultima come " contro-scientifiche ".

Proprio nella giornata il cui il governo aveva annunciato l'introduzione del super Green pass, nel programma di Giuseppe Brindisi si stava discutendo delle nuove misure e della loro ragionevolezza suffragata dai dati scientifici. Sul punto, tuttavia, l'avvocatessa no pass ha iniziato a contestare le affermazioni di Bassetti e, dopo aver elencato alcuni numeri, ha affermato: " Ci sono dei diritti che sono considerati intangibili e inviolabili, che non possono essere estirpati dalla persona umana... ". Ascoltando le tesi di Olga Milanese, il professor Bassetti ha iniziato a dare segni di insofferenza per il ripetersi di dichiarazioni incompatibili con le evidenze da lui presentate. E a un certo punto ha perso la pazienza.

" Basta! Non è possibile che per ogni affermazione scientifica ci deva essere un'affermazione contro-scientifica. Non è possibile! Questa non è informazione... Non è un diritto, perché lei dice una serie di cretinate che non ha il diritto di dire davanti a milioni di persone ", ha sbottato il primario. La discussione è poi proseguita al rientro dalla pausa pubblicitaria, quando Bassetti - smontando i numeri citati dall'avvocatessa - è stato ancor più categorico: " Lei si deve vergognare! ".