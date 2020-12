Berlusconi: "Senza noi non esisterebbe il centrodestra di governo"

"In questi mesi difficili Forza Italia ha assunto un atteggiamento responsabile di fronte alla duplice crisi - sanitaria ed economica - legata alla pandemia da Covid-19. Una scelta dettata non da considerazioni di tattica politica ma dal senso del dovere verso le istituzioni e la collettività" . È questo l'incipit di una lettera scritta da Silvio Berlusconi al Corriere della Sera in cui ribadisce che, da quando nel 1994 è nata Forza Italia, ha "sempre lavorato per tradurre le idee e i valori cristiani, europeisti, garantisti in un credibile progetto politico e di leadership del Paese" .

La lettera di Berlusconi

Nella lettera indirizzata al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, Berlusconi spiega che in questi mesi difficili Forza Italia ha assunto un atteggiamento responsabile davanti a una doppia crisi, sia quella sanitaria che quella economica. La scelta non è però stata dettata da tattiche politiche, ma da un senso del dovere, sia verso la popolazione che le istituzioni. "Si è pensato che vi fosse qualche disponibilità da parte nostra a sostenere un governo in difficoltà numeriche o addirittura ad entrare in maggioranza. Altri hanno pensato che Forza Italia volesse sfruttare la sua forza parlamentare, che potrebbe renderla determinante, per portare a casa chissà quali risultati. Una sorta di riedizione della 'politica dei due forni' di Giulio Andreotti adattata al 2020. Nulla è più lontano di questo dalle nostre intenzioni, non soltanto perché naturalmente per noi sarebbe impossibile governare il Paese con forze politiche incompatibili con la nostra cultura" , ha sottolineato il Cavaliere nella sua lettera.

L'importanza di Forza Italia

Nella lettera al Corriere della Sera Berlusconi ha anche sottolineato che Forza Italia è determinante in fatto di numeri per portare il centrodestra alla vittoria, ma ha anche tenuto a precisare che la sua non è una di quelle forze politiche che sfrutta la propria posizione per incamerare spazio politico o poltrone al potere. L'ex presidente del Consiglio ha anche assicurato che Forza Italia è necessaria per il nostro Paese e che in futuro lo sarà anche di più, anche a dispetto dei numeri che oggi, anche se in ripresa, non soddisfano comunque le aspettative. Gli obiettivi, come ha evidenziato il leader, sono altri, tra i quali quello di ritornare al ruolo di guida all’interno della coalizione del centrodestra.