Tragedia a Sharm el-Sheikh, bimba italiana di 13 mesi cade dalla terrazza dell'hotel

Una bimba di 13 mesi, Giulia, residente a Pianella (Pescara), è precitata dal balcone di un albergo a Sharm el Sheikh dove si trovava in vacanza con i genitori. Secondo quanto riporta il sito d'informazione Il Centro, la piccola era tra le braccia del papà quando è caduta. Le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane - fa sapere IlMessaggero.it - per accertare la dinamica dell'accaduto.

La tragedia

Non sono ancora noti i dettagli della tragedia. Dalle prime indiscrezioni risulta che la piccola è caduta dalla terrazza dell'hotel mentre era in braccio al padre, Silvio Maiano, che gestisce un'impresa di pulizia a Pianella insieme alla moglie Veronica. La coppia era partita alla volta di Sharm el Sheik qualche giorno fa per concedersi una breve vacanza sul Mar Rosso. La dinamica del drammatico accaduto è ancora da accertare. Stando a quanto scrive Il Centro sembra che genitore e figlia si trovassero sul balcone: " Sarebbe bastato qualche movimento imprevisto, un po’ di agitazione, per far perdere il controllo del corpicino al papà. Poi il volo ". Alcuni parenti della famiglia Maiano sarebbero già partiti per l'Egitto.

Il sindaco di Pianella