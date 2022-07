Bimba morta di stenti, il pm: "Mamma pericolosa e senza scrupoli"

" Persona pericolosa e senza scrupoli ". Non ha dubbi il pm Francesco De Tommasi che ha chiesto la convalida del fermo di Alessia Pifferi, la mamma della bimba di 18 mesi - Diana - lasciata morire di stenti in casa. Per il giudice la donna sarebbe stata consapevole di aver abbandonato consapevolmente la figlioletta anteponendo i propri bisogni a quelli della figlioletta. Nella richiesta di convalida del fermo il magistrato ha sostenuto l'esistenza del pericolo di fuga e di reiterazione.

L'interrogatorio

È durato circa un paio d'ore l'interrogatorio di convalida del fermo della giovane mamma di Ponte Lambro. Il colloquio si è svolto alla presenza del gip Fabrizio Filice e dell'avvocato della donna, Raffaella Brambilla, tra le mura del carcere di San Vittore dove Alessia Pifferi è reclusa da giovedi mattina. Al termine dell'interrogatorio il legale non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Secondo quanto ricostruito dal pm Francesco De Tommasi, la piccola Diana è stata lasciata sola dalla madre all'interno della loro abitazione in via Parea, nella periferia est di Milano, senza assistenza e generi alimentari sufficienti a garantirne la sussistenza. Dunque la bimba sarebbe morta di stenti e per mancanza di accudimento.

Il pericolo di reiterazione