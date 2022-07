Bimba morta di stenti, i vicini sotto choc: "Non l'abbiamo mai sentita piangere"

È calato il silenzio a Ponte Lambro da quando la piccola Diana, 18 mesi, è morta " per la fame e la sete ", ipotizzano gli inquirenti. All'esterno del cancelletto che delimita la casa di corte al civico 16/20 di via Parea, ci sono esposti tanti palloncini bianchi. Li hanno portati i vicini di casa Alessia Pifferi, la 36enne che ora è accusata di omicidio volontario della figlioletta. " Non era una bimba vivace - racconta un'anziana signora ai cronisti Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio del Corriere.it - Era sempre molto tranquilla ed era difficile anche strapparle un sorriso. La si vedeva ogni tanto in giro con la mamma, ma era sempre calma ".

Il ricordo

All'esterno della finestra al primo piano della palazzina, dove Alessia Pifferi ha vissuto fin da giovanissima, ci sono ancora stesi i vestiti della piccola Diana: tutine e scarpine rosa, bavaglini colorati. Un'immagine che contrasta con la tragedia che si è consumata nei giorni scorsi. La piccola è rimasta da sola in casa per una settimana, adagiata in un culletta con accanto un biberon vuoto: è morta di stenti. " Nessuno l'ha sentita piangere ", raccontano i vicini della 36enne. I muri azzurri dell'edificio, già scoloriti dal tempo, oggi sono più grigi che mai. Ieri pomeriggio, una signora residente in zona, ha esposto all'esterno della propria abitazione uno striscione: " Ciao piccolo Angelo ", recita la scritta. La stessa che è stata incisa sui palloncini bianchi sospesi alle inferriate del bilocale dove Diana ha trascorso le sue ultime ore di vita.

La mamma