Bocciata per le assenze, ma era vittima dei bulli. Il Tar la promuove

Una media eccellente ma aveva fatto troppe assenze e così i professori hanno bocciato una studentessa di 12 anni. In realtà la giovane stava attraversando un periodo di profonda crisi che non è stato preso nella dovuta considerazione dal collegio dei docenti e così i genitori hanno fatto ricorso contro la scuola.

La vicenda

I fatti sono avvenuti a Cagliari dove una ragazza che doveva andare in terza media è stata bocciata per aver mancato le lezioni per un totale di 342 ore nel corso dell'anno. Superato il limite massimo, gli insegnanti si sono visti costretti a bocciare l'alunna nonostante i voti brillanti. Dietro a tutte queste assenze, però, vi era uno stato di malessere profondo malessere a causa di alcuni compagni bulli che l'avevano presa di mira. Aveva quindi preferito rimanere a casa piuttosto che continuare a esserne succube.

Quando ha vuotato il sacco raccontando tutto ai genitori, questi hanno provveduto sull’immediato a fare ricorso. La prima sezione del Tar di Cagliari ha dunque accolto le motivazioni annullando il provvedimento dell'istituto sardo, ammettendola alla classe successiva e ordinando un nuovo scrutinio entro 15 giorni. Secondo i giudici infatti, "non è stata valutata, in ragione della particolare situazione di disagio - in questo caso il bullismo - nella quale si è venuta a trovare la ragazza, la possibilità di una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito".