Bonaccini positivo al Covid, è a casa con la polmonite

Preoccupano le condizioni di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni. Da giorni positivo al Covid-19, asintomatico, oggi ha fatto sapere che le sue condizioni sono peggiorate: "Mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale ad uno stadio iniziale - scrive su Facebook -. Al momento, i medici ritengono che possa essere adeguatamente curato da casa, senza dover essere ricoverato. E questo è almeno un sollievo".

Da tempo in prima linea, come i suoi colleghi, contro l'emergenza Covid, Bonaccini fa sapere che continuerà "a lavorare da casa, rinunciando magari a qualche eccesso di stress che in questi mesi non mi ha certo aiutato. Ma non mi fermo".

L'appello di Bonaccini

"Tantissimi in tutti questi mesi hanno dimostrato grande senso di responsabilità e civismo - scrive su Facebook il presidente dell'Emilia Romagna - seguendo le regole e facendo sacrifici. Ma serve fare un altro sforzo. E dobbiamo farlo tutti, proprio tutti, nessuno escluso. Perché dobbiamo impedire al virus di nutrirsi di sottovalutazione e insofferenza. Il mio appello ve lo faccio quindi da presidente, ma anche da persona che ora sta curandosi. Per il bene che vogliamo a noi stessi e agli altri. Perché - spiega - regga la nostra sanità, fatta da donne e uomini capaci di tenere insieme grande professionalità e grande umanità, e a nessuno siano precluse le cure di cui ha bisogno. Vi garantisco che io farò la mia parte fino in fondo, anche da qui, anche così".

Gli altri politici colpiti dal Covid

Non è il primo volto noto della politica che viene colpito dal temibile virus. Il primo è stato Nicola Zingaretti lo scorso 7 marzo. Il presidente del Lazio (e segretario del Pd) raccontò che quell'esperienza (di malattia e isolamento) lo aveva cambiato: "Mi ha fatto diventare ossessionato dalla concretezza del lavoro e dalla serietà sul lavoro. Apparire molto meno e fare molto di più".

Nel corso della prima ondata sono stati positivi anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e la viceministra all'Istruzione, Anna Ascani. Anche Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, risultò positivo all'inizio settembre: prima in isolamento ad Arcore fu poi ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. "È un virus veramente terrificante, è stata l'esperienza più brutta della mia vita", dichiaro il Cavaliere.

Da qualche giorno, invece, è guarito il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, risultato positivo dopo la moglie, Nunzia De Girolamo. Risultati positivi al virus anche i portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.