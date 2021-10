Bravata in aereo: passeggero apre portellone d'emergenza e salta su un'ala

Un 33enne americano si è reso ultimamente protagonista di una bravata-choc: mentre un aereo stava atterrando, l'uomo è " uscito dal portellone di emergenza " del velivolo ed è " salito su un'ala ". L'episodio in questione si è verificato mercoledì sul volo 920 della American Airlines, partito da Cali, in Colombia, e diretto a Miami. L'uomo balzato agli onori della cronaca si chiama Christian Segura.

Secondo le ricostruzioni gironalistiche dell'accaduto, l'aereo stava atterrando in Florida, rullando verso l’hangar di destinazione, quando, intorno alle 19.16, Segura, come se avesse " fretta di mettere piede a terra ", ha deciso di spalancare un'uscita di emergenza del mezzo. Il 33enne è quindi " schizzato fuori" dall'aereo ed è saltato su un'ala, causando immediatamente stupore e panico tra gli altri passeggeri. Alla fine, il cittadino americano è stato fermato da membri dell'equipaggio e da vigilanti, per poi essere arrestato dalle forze dell'ordine di Miami insieme ai colleghi dello US Customs and Border Protection. Restano ignoti i motivi del suo folle gesto. Il fatto che quell'aereo provenisse dalla Colombia ha scatenato diversi media sulla possibile pista della droga, ma al momento non ci sono conferme di alcun tipo da parte della polizia di Miami.

non si sentiva bene

Fortunatamente la bravata del 33enne non ha causato ritardi nelle operazioni di atterraggio e gli altri passeggeri a bordo del volo sono sbarcati senza problemi in Florida. Segura è stato quindi interrogato dalla polizia a stelle e strisce e, dopo avere detto agli agenti che "", è stato condotto al pronto soccorso del Jackson Memorial Hospital. Il personale sanitario della struttura ha così accertato che lui aveva la pressione molto alta, disponendone ilimmediato. Verrà rinchiuso in carcere una volta dimesso dall'ospedale.