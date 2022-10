Va in ospedale con il mal di testa: 15enne muore dopo l'operazione

È giallo a Brindisi dove una ragazzina di 15 anni è morta dopo essere arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Perrino con un fortissimo mal di testa. La giovane M.C. secondo quanto scritto dalle testate locali si era già recata in ospedale il 22 ottobre accusando una forte cefalea.

La ragazza è stata in un primo momento trasferita al reparto di pediatria, dopo non molti giorni è stato necessario però il trasferimento nel reparto in neurochirurgia, dove - il 25 ottobre - è stata poi operata d’urgenza per un peggioramento. L’intervento è tecnicamente riuscito, durante la permanenza in terapia intensiva però si è nuovamente ripresentato un ascesso celebrale che non le ha lasciato scampo. Solo l’autopsia riuscirà a chiarire se qualcosa sia durante l’operazione andato storto.

La Asl locale ancora non ha ancora pubblicato la versione ufficiale della vicenda. Ieri sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi, chiamata dai famigliari della giovane M.C. poco dopo il suo decesso.

I social networks si stringono alla famiglia

"Te lo prometto con tutte le mie forze - scrive su Facebook la mamma della 15enne - avrai giustizia piccola mia”. "Non doveva andare così - ha scritto sempre sui social un’amica - la vita è ingiusta, riposa in pace piccola”. Nelle ultime ore migliaia di utenti, dalla Puglia e da tutta l’Italia si sono stretti nel dolore della famiglia e degli amici della piccola M.C.

Nello stesso ospedale un'altra giovanissima vittima

Poche settimane prima nello stesso ospedale era morta un’altra giovanissima. All’inizio di ottobre una ragazzina di 14 anni proveniente da Ostuni era arrivata al presidio medico con conati di vomito, febbre alta e positività al Covid-19. Una miocardite fulminante non le ha lasciato scampo.