L'Istituto Tedesco qualità e finanza, leader in Europa nelle ricerche di mercato, ha incoronato Bristol Myers Squibb tra i migliori datori di lavoro per le donne in Italia nella classifica “Italy's Best Employers for Women 2021”.

La classifica citata si basa su un'ampia analisi online effettuata dallo stesso istituto, che ha incluso oltre 2mila delle più importanti aziende che operano in Italia e analizzato più di 2,5 milioni di citazioni su temi quali donne, lavoro e pari opportunità. Il risultato conseguito non può che rendere orgogliosa BMS, a conferma della valorizzazione del suo impegno a favore del lavoro delle donne.

Ricordiamo che la graduatoria finale nasce dall’integrazione ed elaborazione dei dati raccolti attraverso il social listening. Mediante algoritmi e intelligenza artificiale, inoltre, sono stati cercati su tutto il web in lingua italiana (social media, blog, forum, portali news, video ecc.) commenti relativi a cultura d’impresa, formazione professionale e pari opportunità. Sono state rilevate, infine, oltre due milioni di citazioni online negli ultimi 12 mesi, che riguardano le aziende del campione considerato.

Il "segreto" del successo di BMS Italia

A elencare il segreto del successo di Bristol Myers Squibb ci ha pensato Emma Charles, General Manager di BMS Italia: " Per sostenere la crescita professionale femminile all’interno dell’azienda, Bristol Myers Squibb promuove strategie per conciliare impegni di lavoro e vita privata, adottiamo un modello di lavoro flessibile come lo smart working da tempo, ben prima dell’emergenza Covid-19 ".

Le policy dell'azienda sono gender neutral e, sia in fase di selezione dei nuovi candidati sia quando si tratta di promuovere le persone, non ci sono differenze retributive basate sul genere. " Un esempio concreto delle pari opportunità che offriamo alle nostre persone – ha aggiunto Emma Charles - è la composizione del nostro leadership team, in cui il numero dei direttori donne è pari a quello degli uomini ".

Le iniziative dell'azienda

Elinora Pisanti, Direttore Human Resources Bristol Myers Squibb Italia, ha elencato alcune delle numerose iniziative lanciate da BMS per favorire lo sviluppo delle donne in azienda. Tra queste troviamo il programma B-Now (Bristol Myers Squibb Network Of Women), che intende promuovere la crescita professionale e lo sviluppo di una leadership al femminile, creando un ambiente di lavoro diversificato e, allo stesso tempo, inclusivo.

" Siamo anche partner di Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e la cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese - ha aggiunto Pisanti - e insieme sosteniamo lo sviluppo delle donne in diversi settori ed a diversi livelli grazie a programmi di mentorship orientati proprio allo sviluppo della leadership ".