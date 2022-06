Broker morto in incidente stradale. Arriva la conferma del Dna: è Bochicchio

Il test del Dna, disposto dalla procura di Roma, ha confermato che è di Massimo Bochicchio - noto come "il broker dei vip" - il corpo carbonizzato dopo un incidente avvenuto domenica su via Salaria. I pm capitolini hanno aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per istigazione al suicidio in modo da potere svolgere tutti gli accertamenti peritali sui resti, a cominciare dall'autopsia.

Le indagini

Serviranno sessanta giorni per fugare tutti i dubbi sulle circostanze del decesso di Massimo Bochicchio. Il procedimento avviato dal pm a capo delle indagini, Andrea Cusani, servirà a chiarire la dinamica dell'impatto mortale e quella relativa al rogo del mezzo (non è chiaro se sia andato a fuoco prima o dopo lo schianto contro un muro). Per certo, al momento, non si esclude nessuna pista investigativa: dall'ipotesi di un eventuale " sabotaggio " a quella di un gesto intenzionale. Così come sembrerebbe plausibile l'eventualità di un malore che possa aver sorpreso il broker proprio mentre era alla guida della moto. Oppure un guasto del mezzo che potrebbe averlo mandato fuori strada.

Il dna e il pc

Le condizioni in cui sarebbe stato ritrovato il cadavere, con ustioni estese su quasi tutta la superficie del corpo, avebbero reso impossibile il riconoscimento. L'unico dettaglio che ha rimandato all'indentità di Massimo Bochicchio è stato un braccialetto elettronico di cui il broker era stato dotato dall'autorità giudiziaria nei giorni precedenti allo schianto. Per questo motivo si è reso necessario il test del Dna. Intanto, il pc e gli altri dispositivi in uso al broker sono stati acquisiti dal nucleo di polizia valutaria della Gdf quasi contestualmente all'incidente. Gli inquirenti sono a caccia di tracce e indizi che possano chiarire il drammatico accaduto. Le risultanze derivanti dall'analisi dell'attrezzatura informatica sequestrata nell'abitazione di Bochicchio sarà disponibile a gioni.