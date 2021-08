"Nel cervello la ruggine", "Un co... ": rissa fra Sgarbi e Fedez

Guai a criticare Fedez, diventato il reuccio dei social da quando fa coppia con "l'imperatrice" Chiara Ferragni. Ci sarà sempre uno stuolo di sudditi pronti a sguainare le spade di legno per difendere il loro beniamino. Il rapper che si è scoperto arringatore di Instagram, nelle ultime ore ha messo nel suo mirino Vittorio Sgarbi, "colpevole" di aver espresso un commento negativo su di lui. Appena il marito di Chiara Ferragni se n'è accorto, ha pescato a caso una freccia dalla faretra della retorica e l'ha scagliata contro il critico d'arte, insultandolo, scatenando i suoi seguaci che non vedevano l'ora di avere un altro obiettivo da attaccare.

" Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine ", ha scritto Vittorio Sgarbi su Twitter come didscalia a un collage di foto in cui è stato inserito uno scatto di Fedez nell'atto di fare una linguaccia e una mano del cantante perfettamente smaltata. Un commento provocatorio e sarcastico quello di Vittorio Sgarbi, che non ha mai dichiarato di apprezzare il marito di Chiara Ferragni, che però non è stato digerito dal rapper che, cogliendo il potenziale della polemica in quel tweet, non si è tirato indietro nella sua replica.

" Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del Paese (supponiamo si riferisca al nostro Paese, non al paese di Sutri di cui Sgarbi è sindaco, ndr) sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante ", ha scritto Fedez sul suo profilo Twitter. Sorvoliamo sul fatto che i commenti sotto un tweet non possono in alcun modo essere gestiti dall'autore del post originario, che non può nemmeno provvedere alla loro cancellazione come ben sa Fedez che ha omesso questo dettaglio. E tralasciamo anche il tenore dei commenti contro Vittorio Sgarbi che si possono leggere sotto il tweet di Fedez sui quali, si ribadisce, lui non ha alcun controllo.

