Ci aspettano notti "tropicali": ecco cosa significa

Il caldo africano continiuerà a non dare tregua per tutto il mese di luglio, ossia per almeno altri 10 giorni. Sono le ultime proiezioni dei modelli matematici che spostano sempre più in avanti la fine di un anticiclone che ha già fatto crollare numerosi record in giro per l'Europa. Toccherò adesso al Nord Italia fare i conti con temperature massime fino a 40-42°C ma non si avrà pace neanche di notte, con valori comunque elevati e alti tassi di umidità.

Cosa si intende con "notti tropicali"

La nostra attenzione si rivolge, quasi sempre, a quanto accade di giorno ma sarà da record anche quanto accade senza il sole alto nel cielo. Bisognerà prepararsi anche a notti tropicali con temperature minime dell'ordine dei 24-27°C da nord a sud e comunque superiori ai 20 gradi. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) indica con questa espressione, usata in ambito climatologico, il numero di notti con la temperatura maggiore di 20°C. In molte città italiane, già nel mese di giugno si sono registrati valori over 20 mentre a luglio sono diventati una consuetudine. Se è vero che secialmente il Centro-Sud è abituato a valori sopra quella soglia e che spesso sono una consuetudine, l'asticella si sta spostando sempre più in avanti sia in termini di valori assoluti che come durata.

Quando avremo un cambiamento

" La massa d'aria eccezionalmente calda dell'anticiclone africano viene sospinta direttamente sull'Italia a iniziare dal settore centro-settentrionale dove, anche a causa della siccità del suolo, nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere valori record" , hanno affermato gli esperti di Meteo Expert. Apocalisse4800 sarà ricordato per intensità e durata. Come accennato all'inizio, una vera svolta non si vede ma qualcosa potrebbe accadere sul finire della prossima settimana e limitatamente al Nord quando potrebbe esserci qualche "sbuffo" di aria più fresca " e comunque si tratterebbe solo di una attenuazione con passaggio da valori eccezionali con rischio di record a valori ancora sensibilmente sopra le medie. Sempre scarsa la possibilità di precipitazioni a discapito dell'emergenza idric a ".

Il caldo continuerà indisturbato sul resto d'Italia con valori diurni di 35°C e anche di più praticamente ogni giorno. E cosa accadrà ad agosto? Nessuno può saperlo, neanche i modelli matematici che propongo soltanto alcune linee di tendenza: sul Mediterraneo le temperature potrebbero essere ancora sopra le medie anche se non sui valori eccessivi di questo periodo e, quanto alle precipitazioni, i temporali potrebbero farsi più frequenti su Alpi e Appennini. Come detto, però, sono ipotesi che vanno prese per tali e non come previsioni.