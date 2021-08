Il caldo dà una tregua. Ma ecco quando torna "Lucifero"

Entro giovedì si assisterà ad un notevole calo delle temperature. La tregua dal caldo però durerà solamente qualche giorno dal momento che già da questo fine settimana tornerà l'anticiclone Lucifero.

Il calo termico interesserà anche il Sud Italia dove una settimana fa, a Siracusa, è stata registrata la temperatura europea più calda della storia, ben 49 °C, per la precisione 48,8% con un tasso di umidità relativa inferiore al 10%. Il precedente record apparteneva a Catenanuova, un paesino in provincia di Enna dove il 20 agosto del 1999 erano stati registrati +48,5 °C.

Il calo delle temperature di questa settimana, invece, è dovuto all'irruzione dei venti: sia bora che maestrale. L'ingresso di questi darà luogo ad una mitigazione del clima e a delle temperature indubbiamente più vivibili. Addirittura, viene previsto da iLMeteo.it che difficilmente verranno superati i 30° C. Almeno per qualche giorno sarà quindi possibile salutare il caldo asfissiante.

Inoltre, sono previsti temporali molto forti e con grandinate sulle regioni adriatiche come in Romagna, Marche, Abruzzo e sugli Appennini centro-meridionali, in particolare quelli laziali, campani e lucani. Situazione che continuerà almeno fino a giovedì. Da venerdì invece torna il caldo dal momento che ricomparirà l'anticiclone africano Lucifero il quale surriscalderà nuovamente il clima e riporterà il sole in tutte le regioni.

Le previsioni

Queste le previsioni nel dettaglio.

Martedì 17 sono previste nubi sparse al nord-est e più sereno nel resto del nord Italia. Clima instabile invece al centro Italia, in particolare sulle regioni adriatiche dove sono previsti rovesci e temporali veloci. Praticamente soleggiato ovunque al sud.

Domani, mercoledì 18, è atteso un cielo con nubi sparse o a tratti coperto, specie al mattino. Situazione pressoché uguale al giorno precedente per il centro dal momento che continuano i temporali, questa volta di pomeriggio, sugli Appennini e nelle zone limitrofe. Temporali forti anche al Sud, sugli Appennini.

Il meteo comincia a riavvicinarsi alla normalità estiva a partire da giovedì 19. Al nord è previsto sole. Qualche nuvola e scarse precipitazioni al sud e potrebbe esserci qualche temporali pomeridiano tra il frusinate e l'aquilano.

Da venerdì 20, invece, la pressione comincia di nuovo ad aumentare e ci si aspetta un fine settimana molto caldo e soleggiato.