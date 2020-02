Catania, bimbo ricoverato per una rara meningite batterica

Un bambino di 8 anni è stato ricoverato presso l'ospedale civile di Caltagirone (Catania) per una rara forma di meningite batterica. Da quello che si apprende dal Giornale di Sicilia, il piccolo frequenta la terza elementare a Gela (Caltanissetta). Il ricovero risalirebbe ad alcuni giorni fa presso l'unità operativa di malattie infettive della precitata struttura ospedaliera. Dopo alcuni giorni all'insegna della preoccupazione, il bambino ora starebbe dando segni di ripresa fortunatamente. A Gela, come previsto in questi casi, è immediatamente scattata la profilassi nei confronti dei famigliari, dei compagni di scuola e degli insegnanti del bimbo. Seguendo quanto disposto dai protocolli sanitari, il servizio di igiene pubblica dell'Asp ha attuato subito gli opportuni interventi.

Meningite a Gela: ricoverato un bambino di 8 anni

Ricordiamo come lo scorso gennaio, una donna anziana, anche lei proveniente da Gela, era stata ricoverata presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta nel reparto di malattie infettive. Anche in questo caso si trattava di un caso di meningite batterica. In un primo momento, la 70enne era stata ricoverata al Vittorio Emanuele di Gela. È necessario sapere come la meningite sia una grave patologia che colpisce le meningi del corpo umano, tramite un'infiammazione. Le meningi sono importanti membrane che avvolgono sia il cervello che il midollo spinale. La meningite può essere di due tipi: batterica e virale. La prima è la forma più grave.

Essa, inizialmente, si manifesta con i classici sintomi caratterizzanti quella virale (inappetenza e cefalea), andando però a peggiorare col passare del tempo, fino ad avere conseguenze letali per un essere umano. Tra i sintomi più gravi confermanti il contagio di meningite batterica vi sono il vomito, confusione, febbre alta, forti dolori muscolari, letargia, pallore, convulsioni, epilessia e fotofobia. Questo tipo di meningite è particolarmente pericoloso, in quanto il batterio si diffonde in poco tempo nei tessuti nervosi e nel sangue, generando forti complicanze all'interno di un organismo.