Cambio della guardia per il Quarto Stormo: scudo dei cieli italiani

Il Quarto stormo caccia di Grosseto garantisce da sempre la difesa aerea del Paese, con i suoi Ef-2000, gli Eurofighter pronti a decollare 24 ore al giorno. L’efficienza e l’operatività del reparto dell’Aeronautica militare sono assicurati anche grazie al personale della Forza armata, ma soprattutto da chi la comanda. Ieri alla base di Grosseto ha avuto luogo il cambio di comando tra il generale di Brigata aerea Urbano Floreani, che in passato ha prestato servizio anche presso la Pattuglia acrobatica nazionale, le gloriose Frecce Tricolori e il colonnello Eros Zaniboni, in passato in servizio al 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica.

Floreani, che per lungo tempo è stato anche capo ufficio della Pubblica Informazione dello Stato Maggiore Aeronautica, impiegato sin dall’inizio della sua carriera come pilota della Difesa Aerea volando sull’F104, andrà ora a comandare l’Isma, ovvero l’Istituto di Scienze militari aeronautiche di Firenze. "O sole, spostati che il 4° Stormo ti passa vicino", è stato il motto pronunciato da Floreani durante il suo commovente discorso al personale che ha guidato per due anni. “La nostra forza - ha detto - è stata quella di esserci riscoperti non solo colleghi, ma una famiglia”. Il suo successore ha garantito che nel suo comando ci sarà una continuità con quando fatto dal predecessore.

Alla cerimonia era presente il generale Francesco Vestito che ha spiegato: “Il 4° Stormo ha capacità di alta valenza operativa, primo tra tutti il contributo fornito dalla Difesa aerea sia in Italia che all’estero quale prioritario compito istituzionale del reparto della Forza armata. Ricordiamo - ha detto poi - che oltre alla difesa dello spazio aereo italiano e sloveno 24 ore al giorno tutto l’anno, abbiamo anche personale presente in Kuwait, oggi non presente ma molto vicino. Dallo scorso anno, quindi, voliamo anche in Islanda e in Romania e partecipiamo regolarmente a esercitazioni di vario tipo in Norvegia e Israele”. La famiglia del cavallino rampante è pronta alla continuità e al cambiamento, ma anche ad affrontare le sfide future.