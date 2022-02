"Cameriere, badanti", "E amanti". Il fuori onda al Tg3

" Cameriere e badanti... ". Un commento di troppo, pronunciato sottovoce in diretta su Rai3. Durante l'odierno speciale pomeridiano del Tg3 dedicato alla guerra in Ucraina, ci sarebbe stato un fuori onda che ha fatto discutere i social. In particolare, sembrerebbe che a incappare nel "fuori onda" riferito ai cittadini ucraini sia stata Lucia Annunziata.

L'episodio si sarebbe verificato mentre in diretta stava parlando il segretario del Pd Enrico Letta. Intervenendo a margine di un sit-in organizzato a Roma davanti all'ambasciata russa, il leader dei dem stava argomentando: " Qui in Italia il pensiero va alla comunità ucraina, una comunità fatta da decine di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro Paese ". Ma proprio in quel momento, in sottofondo, si sarebbe udita una chiosa piuttosto singolare. " Una comunità fatta da decine di migliaia di cameriere e badanti ", avrebbe detto Lucia Annunziata. Alla postilla si è aggiunta poi un'ulteriore voce maschile: " ... e amanti ". Forse quella del giornalista Antonio Di Bella, ex direttore di Rai3 e attuale responsabile del daytime Rai, che sedeva in studio accanto alla collega.

Speciale Tg3 Rai, ore 16.15 circa. La voce di Lucia Annunziata collegata da studio mentre parla Enrico Letta.



Sentite anche voi quello che sento io? Sono basito.#RussiaUcraina pic.twitter.com/DnzB4fcgBi — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) February 24, 2022

Uno scambio di battute che probabilmente non si sarebbe dovuto sentire, ma che i microfoni accesi hanno registrato. Il frammento incriminato di trasmissione, finito sui social, ha scatenato una valanga di commenti non particolarmente indulgenti. " Agghiacciante. Mi fa rabbia, evidentemente la signora non sa quanto sono preziose queste donne che vengono qui ad assistere i nostri cari ", ha commentato un'utente su Twitter, mentre un altro è stato più tranchant nel giudizio: " Squallore ". E ancora, scorrendo le reazioni, si legge: " Inqualificabile questa denigrazione ".

In Italia, secondo i dati elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, i cittadini ucraini sono 236mila persone, per il 77,6% donne, con un’incidenza del 4% sul totale degli stranieri residenti nel nostro Paese. In base alle risultanze Eurostat (2020), l'Italia è la prima nazione europea per presenza di cittadini ucraini.