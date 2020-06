Cancelleri: "Son tornati i turisti". Ma è la nave per la quarantena dei migranti

Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Il siciliano Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture ieri pomeriggio era in visita a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. La sua trasferta ufficiale era per presentare il programma di rilancio dello scalo portuale del paese marinaro.

Il viceministro afferma ai giornalisti: “ Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti e che ci sono prospettive “. Ma la stampa gli fa notare che la nave di cui parla non è altro che l’imbarcazione che lo stesso ministero delle Infrastrutture ha affittato per la quarantena dei migranti in arrivo in Sicilia. Si tratta della “Moby Zazà”, il traghetto del gruppo Onorato che è stata adibita alla quarantena dei migranti soccorsi in mare.

Una gaffe spaventosa che ha dell’incredibile. Una risata ironica del viceministro tiene a nascondere il grande imbarazzo del politico pentestellato in merito alle affermazione dette. Nel frattempo a Porto Empedocle a quanto pare all’insaputa di Cancelleri pochi giorni fa la Sea Watch è arrivata, con a bordo 211 migranti salvati in acque internazionali e trasportati nel traghetto citato da Cancelleri per la quarantena. Proprio il sindaco grillino Ida Carmina a seguito dell’ennesimo sbarco ha affermato che: “ Le navi delle Ong stanno facendo i taxi del Mediterraneo. È necessario che lo Stato e l’Europa ci aiutino a sostenere il peso dell’accoglienza perché tutti i migranti, sia quelli sbarcati a Lampedusa che quelli soccorsi in acque internazionali, passano da Porto Empedocle. Abbiamo bisogno di aiuto ".